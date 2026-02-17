Błaszczak uderza w Sikorskiego. "Prowadzi do utraty niepodległości"

Mariusz Błaszczak podkreślił w "Gościu Wydarzeń", że opowiada się za współpracą ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ jest to najsilniejsza armia na świecie, której realnie obawia się Władimir Putin. W ocenie polityka PiS kanclerz Niemiec Friedrich Merz wypowiadał "niepokojące tezy" podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium, mówiąc o przywództwie Berlina.

Mariusz Błaszczak uderza w Sikorskiego. "Doprowadzi do utraty niepodległości"

Na uwagę prowadzącego Marka Tejchmana, że niemiecki polityk mówił o przywództwie poprzez współpracę, Błaszczak odparł, iż Merz powoływał się tutaj na słowa szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego sprzed kilku lat.

- Stawiam taką tezę, że Sikorski przejdzie do historii jako fatalny minister spraw zagranicznych, który doprowadzi do upadku niepodległości przez nasz kraj - ocenił wiceszef klubu PiS.

ZOBACZ: Rzecznik rządu o tragedii w Ustce. "Trzeba osądzać, trzeba karać"

Błaszczak na antenie Polsat News ocenił, że powinniśmy obawiać się dominacji niemieckiej, bo ona nigdy nie kończyła się dobrze. Polityk PiS ocenił też, Unia Europejska musi się zmienić, bo nie jest taka, jak wówczas, gdy dołączała do niej Polska.

- Należy spowodować taką zmianę w Unii Europejskiej, jaka zaszła w Stanach Zjednoczonych - powiedział, przywołując jako przykład działania Donalda Trumpa, które - jak stwierdził - doprowadziły do tego, że ceny energii w USA są trzykrotnie niższe niż w UE.

Odnosząc się do zapowiedzi premiera, że rząd nie jest zwolennikiem przystąpienia w tym momencie do Rady Pokoju, gość programu ocenił, że to "błąd Donalda Tuska, atak na Stany Zjednoczone". Zdaniem Błaszczaka obecnie "polska gospodarka dyszy, w związku z czym bezrobocie wzrasta".

- Rok do roku jest wyższe (bezrobocie - red.) o 200 tys. ludzi. 200btys. ludzi straciło pracę. To jest rezultat tego szaleństwa, które Unia Europejska wprowadza rękami Donalda Tuska i jego rządu w Polsce - powiedział.

Artkuł jest aktualizowany.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni