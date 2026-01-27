Do tragedii w Ustce doszło w poniedziałek wieczorem. - Około godz. 21.30 do policjantów wpłynęło zgłoszenie od mieszkańców o awanturze, do której miało dojść w jednym z mieszkań na terenie Ustki - powiedział w rozmowie z Polsat News podkom. Jakub Bagiński z KMP w Słupsku.

ZOBACZ: Tragedia w Ustce. Sąsiedzi o napastniku: Coś mu się odkleiło

44-latni funkcjonariusz SOP ranił nożem pięcioro członków swojej rodziny, a następnie samego siebie. Najciężej ranna była czteroletnia córka mężczyzny. Mimo trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji, życia dziecka nie udało się uratować.

Tragedia w Ustce. Rzecznik rządu apeluje o oddzielnie tragedii od SOP

Tragedia w Ustce była tematem w programie "Gość Wydarzeń". Na pytania Marka Tejchmana odpowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka.

- Wielkie wyrazy współczucia dla rodziny. Kierownictwo SOP i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest w kontakcie z rodziną, jest zapewniona opieka specjalistyczna, opieka psychologiczna. To jest oczywiście wielka tragedia - powiedział w "Gościu Wydarzeń" Adam Szłapka.

- To nie jest taka mała służba. Ten funkcjonariusz nie zajmował się ochroną najważniejszych ludzi w państwie, miał wszystkie wymagane badania, także te badania psychologiczne, był na urlopie, także nie miał dostępu do służbowej broni. Jest oczywiście dyscyplinarnie wydalony ze służby. Sprawę pod nadzorem prokuratury prowadzi policja. Czekają go wszelkie konsekwencje na bazie prawa karnego - powiedział rzecznik rządu.

Według rzecznika rządu należy oddzielić tragedię rodziny od kwestii funkcjonowania Służby Ochrony Państwa.

- Różne sytuacje się dzieją w życiu, w różnych służbach dochodzi do tragedii. Całe nasze życie społeczne składa się z ludzi, którzy mają różne reakcje, popełniają także różne zbrodnie. Trzeba wyjaśniać, trzeba osądzać, trzeba karać, natomiast nie wiązałbym w żaden sposób tej sprawy z sytuacją w SOP- poinformował Szłapka.

Kryzys w Służbie Ochrony Państwa. Adam Szłapka:

Prowadzący Marek Tejchman zwrócił uwagę, że choć tragedii nie należy wiązać z SOP-em, to sytuacja w służbie świadczy o relacjach rządu z prezydentem Karolem Nawrockim. Przed tygodniem MSWiA poinformowało o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec komendanta SOP gen. bryg. Radosława Jaworskiego. Funkcjonariusz został zawieszony w obowiązkach.

ZOBACZ: Komendant SOP zawieszony. Wszczęto postępowanie dyscyplinarne

- Postępowanie kontrolne doprowadziło do tego, że pan minister Kierwiński podjął decyzję, żeby zawiesić tego funkcjonariusza (...) Będzie ktoś w jego zastępstwie kierował, tutaj nie ma żadnych wątpliwości - stwierdził Szłapka.

Od czasu przekształcenia BOR-u w SOP do powołania szefa służby potrzebna jest nie tylko decyzja rządu, ale też kontrasygnata prezydenta.

- Tu nie ma żadnych wątpliwości. Nadzór nad policją, nad Strażą Graniczną, czy nad Służbą Ochrony Państwa, pełni minister spraw wewnętrznych i administracji. Kropka - powiedział Adam Szłapka.

- Tu chodzi o fundamentalną procedurę, mówił o tym bardzo jasno na konferencji pan minister Sikorski w dyskusji o ambasadorach. Nadawanie orderów, odznaczeń, ułaskawienia czy nadwanie obywatelstwa, to są prerogatywy prezydenta, które nie wymagają kontrasygnaty. W całej reszcie, której wymagają zgody rządu i kontrasygnaty, podpisywanie takich decyzji jest obowiązkiem prezydenta, a nie jego widzimisię - przekazał rzecznik rządu.

