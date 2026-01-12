Prezydent nie ma prawa weta do ustawy budżetowej, ale może ją odesłać do Trybunału Konstytucyjnego, a ten powinien ją rozpatrzyć w pełnym składzie. Według portalu money.pl taki pomysł jest rozważany w Pałacu Prezydenckim. Minister finansów Andrzej Domański pytany był w poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń", co się stanie, jeżeli ustawa budżetowa trafi do TK.

Prezydent odeśle ustawę budżetową do TK? Minister finansów o konsekwencjach

- Brak podpisu pod ustawą budżetową, odesłanie jej do Trybunału Konstytucyjnego, oznacza, że działamy na projekcie ustawy. W praktyce oznacza to, że nie ma dodatkowych środków dla służb, które zapewniliśmy na etapie prac sejmowych. Przypomnę, dodatkowe środki dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu - mówił szef resortu.

Jak wymieniał w rozmowie z Markiem Tejchmanem, bez podpisu głowy państwa pod ustawą budżetową "nie ma dodatkowych środków na naukę, które również zostały na etapie prac parlamentarnych dołożone". - No i istotny jeszcze element: warto pamiętać, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej są wypłacane w momencie podpisania, właściwie po podpisaniu ustawy budżetowej, a nie w sytuacji, w której działamy na projekcie - zaznaczył minister.

Domański dodał jednocześnie, że w tej sprawie jest "chyba większym optymistą niż wielu analityków". - Uważam, że ta ustawa budżetowa nie powinna rodzić żadnych wątpliwości konstytucyjnych - stwierdził.

- Budżety tych instytucji, o które jak się domyślamy, pan prezydent troszczy się wyjątkowo, one wzrosły w stosunku do roku 2025. Mniej więcej o tyle samo, co generalnie rosną rosną wydatki, o tyle co wynosi inflacja - zauważył szef resortu finansów.

"Zawetował dwie ważne ustawy". Domański wskazuje na Karola Nawrockiego

Domański mówił w "Gościu Wydarzeń", że Karol Nawrocki zawetował "dwie bardzo ważne ustawy".

- Prezydent ma absolutnie prawo oceniać ustawy. Nie może wymagać od rządu, aby z ustawami przychodził wpierw do niego i konsultował. To byłoby zaburzenie pewnego naturalnego porządku, zresztą opisanego w Konstytucji. To rząd rządzi. Pan prezydent ma prawo weta i z tego prawa oczywiście bardzo chętnie korzysta - zauważył szef resortu.

Minister oenił, iż "szkoda, gdy na wecie tracą, czy to finanse publiczne, czy tak jak w przypadku ostatnich decyzji, finanse Narodowego Funduszu Zdrowia". - Dwie ustawy: pierwsza dotycząca opłaty cukrowej, druga akcyzy na alkohol - to jest strata dla sektora finansów publicznych trzech miliardów złotych - wyjaśnił Domański.

