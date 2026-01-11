Kontrowersje po pielgrzymce kibiców. Serdeczny uścisk dłoni Karola Nawrockiego i "Dragona"

Polska

Obecność Karola Nawrockiego na pielgrzymce kibiców w Częstochowie wywołała poruszenie. Szczególne kontrowersje wzbudziło serdeczne powitanie prezydenta z Tomaszem P. "Dragonem". Mężczyzna ten usłyszał nieprawomocny wyrok sześciu lat więzienia m.in. za kierowanie gangiem kiboli Jagiellonii Białystok oraz propagowanie nazizmu.

Karol Nawrocki podczas Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę

18. Ogólnopolska Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę odbyła się w minioną sobotę. Uczestniczył w niej także Karol Nawrocki, który wygłosił przemówienie, dziękując m.in. za wsparcie w wyborach. - Jestem jednym z was - zwrócił się do zebranych.

 

Wcześniej podczas rozmowy z kibicami prezydent zwrócił się do nich powitaniem typowym dla służb mundurowych. - Czołem panie prezydencie - krzyczano do niego. - Czołem kibice - odpowiadał Nawrocki.

 

Zdaniem części polityków koalicji rządzącej zachowanie prezydenta godzi w powagę jego urzędu. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zauważył, że po fali krytyki w mediach społecznościowych z profilu prezydenta zniknęło nagranie momentu kontrowersyjnego przywitania. "Być może było im jednak wstyd przed żołnierzami czy policjantami... Gwardia przyboczna prezydenta?" - napisał na X.

Nawrocki uścisnął dłoń "Dragonowi". "To jest groźne"

- To, że prezydent zwyczajowym takim powitaniem odzywa się do kiboli, to jest to groźne. (...) To, że przestępcy chodzą z prezydentem, to jest groźne - stwierdził z kolei w programie "Śniadanie Rymanowskiego" poseł KO Robert Kropiwnicki. 

 

Reporter Polsat News Grzegorz Kępka ustalił, że podczas spotkania na Jasnej Górze Nawrocki serdecznie przywitał się z Tomaszem P., ps. "Dragon".

 

ZOBACZ: "Nie widzą belki w swoim oku". Mocne słowa prezydenta na Jasnej Górze

 

Sprawę jako pierwszy nagłośnił dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak. "'Dragon' ma na koncie liczne wyroki z przeszłości. A w 2024 r. został skazany nieprawomocnie na sześć lat za kierowaniem gangiem, promowanie nazizmu i bójki" - napisał na platformie X.

Kierwiński: Okazuje się, że prezydent ma kontakty w takim środowisku

- Policjanci walczą ze środowiskiem pseudokibiców, zamykają tych, którzy handlują prochami, którzy dopuszczają się gwałtów i rozbojów. A tutaj nagle okazuje się, że prezydent Polski ma kontakty w takim środowisku. (...) To jest bardzo poważny przestępca - skomentował dla Polsat News minister Marcin Kierwiński.

 

Sprawę skomentował również rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz. "Jak w każdym tego typu otwartym wydarzeniu publicznym z udziałem prezydenta RP, była okazja do krótkich, bezpośrednich i kurtuazyjnych powitań pana prezydenta z uczestnikami pielgrzymki" - tłumaczył w przesłanym wp.pl oświadczeniu.

 

