18. Ogólnopolska Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę odbyła się w minioną sobotę. Uczestniczył w niej także Karol Nawrocki, który wygłosił przemówienie, dziękując m.in. za wsparcie w wyborach. - Jestem jednym z was - zwrócił się do zebranych.

Wcześniej podczas rozmowy z kibicami prezydent zwrócił się do nich powitaniem typowym dla służb mundurowych. - Czołem panie prezydencie - krzyczano do niego. - Czołem kibice - odpowiadał Nawrocki.

Zdaniem części polityków koalicji rządzącej zachowanie prezydenta godzi w powagę jego urzędu. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zauważył, że po fali krytyki w mediach społecznościowych z profilu prezydenta zniknęło nagranie momentu kontrowersyjnego przywitania. "Być może było im jednak wstyd przed żołnierzami czy policjantami... Gwardia przyboczna prezydenta?" - napisał na X.

Nawrocki uścisnął dłoń "Dragonowi". "To jest groźne"

- To, że prezydent zwyczajowym takim powitaniem odzywa się do kiboli, to jest to groźne. (...) To, że przestępcy chodzą z prezydentem, to jest groźne - stwierdził z kolei w programie "Śniadanie Rymanowskiego" poseł KO Robert Kropiwnicki.

Reporter Polsat News Grzegorz Kępka ustalił, że podczas spotkania na Jasnej Górze Nawrocki serdecznie przywitał się z Tomaszem P., ps. "Dragon".

ZOBACZ: "Nie widzą belki w swoim oku". Mocne słowa prezydenta na Jasnej Górze

Sprawę jako pierwszy nagłośnił dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak. "'Dragon' ma na koncie liczne wyroki z przeszłości. A w 2024 r. został skazany nieprawomocnie na sześć lat za kierowaniem gangiem, promowanie nazizmu i bójki" - napisał na platformie X.

Kierwiński: Okazuje się, że prezydent ma kontakty w takim środowisku

- Policjanci walczą ze środowiskiem pseudokibiców, zamykają tych, którzy handlują prochami, którzy dopuszczają się gwałtów i rozbojów. A tutaj nagle okazuje się, że prezydent Polski ma kontakty w takim środowisku. (...) To jest bardzo poważny przestępca - skomentował dla Polsat News minister Marcin Kierwiński.

Sprawę skomentował również rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz. "Jak w każdym tego typu otwartym wydarzeniu publicznym z udziałem prezydenta RP, była okazja do krótkich, bezpośrednich i kurtuazyjnych powitań pana prezydenta z uczestnikami pielgrzymki" - tłumaczył w przesłanym wp.pl oświadczeniu.

