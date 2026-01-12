Kancelaria Prezydenta zaznaczyła w poniedziałkowym wpisie, że do odwołania prokuratora krajowego wymagana jest zgoda głowy państwa. "Z takim wnioskiem premier nigdy nie wystąpił, a budynek Prokuratury Krajowej został zajęty siłą" - podano we wpisie na platformie X.

Według Karola Nawrockiego oraz jego współpracowników "to, że jedynym legalnym prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, potwierdziły zarówno Sąd Najwyższy, jak i Trybunał Konstytucyjny, ale ich orzeczenia zostały zlekceważone".

W komunikacie, obok wspólnego zdjęcia Nawrockiego i Barskiego, Kancelaria uznała, iż działania rządu stanowią naruszenie zasad praworządności. "To nie jest praworządność. To bezmiar niesprawiedliwości i atak na konstytucyjne fundamenty ustroju państwa" - dodano.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki spotkał się z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Barskim, który dokładnie dwa lata temu został przez rząd bezprawnie i siłowo pozbawiony możliwości wykonywania funkcji.



Konflikt o Prokuraturę Krajową. Dariusz Korneluk powołany

Konflikt dotyczący najwyższych władz polskiej prokuratury wiąże się ze zmianą w 2024 roku kierownictwa Prokuratury Krajowej. 12 stycznia 2024 roku ówczesny minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar wręczył Barskiemu, pełniącemu funkcję Prokuratora Krajowego, dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby ze stanu spoczynku "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych".

Barski, którego w tej sprawie poparł ówczesny prezydent Andrzej Duda, był bliskim współpracownikiem byłego szefa MS, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, który przywrócił Barskiego do służby 16 lutego 2022 roku. Barski i Ziobro znają się również na płaszczyźnie prywatnej.

W związku z tym - jeszcze w styczniu 2024 roku – na mocy decyzji premiera Donalda Tuska pełniącym obowiązki prokuratora krajowego, do czasu wyłonienia następcy Barskiego w konkursie, został Jacek Bilewicz (obecnie zastępca prokuratora generalnego). Konkurs wygrał w drugiej połowie lutego Dariusz Korneluk, którego w połowie marca szef rządu powołał na nowego prokuratora krajowego.

jp/wka / polsatnews.pl / PAP