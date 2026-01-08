Co dalej z reformą Państwowej Inspekcji Pracy? "Ustawa będzie zmieniona"

Premier Donald Tusk odwołał spotkanie z Włodzimierzem Czarzastym w sprawie ustawy o reformie Państwowej Inspekcji Pracy. Według marszałka Sejmu, zaplanowana wcześniej rozmowa została przełożona na inny dzień z powodu obowiązków szefa rządu. Wcześniej Tusk ogłosił, że prace nad reformą nie będą kontynuowane.

Prowadzący program "Gość Wydarzeń" Piotr Witwicki zapytał ministra energii Miłosza Motykę, czy to właściwy sposób traktowania koalicjanta, gdy odwołuje się spotkania i blokuje prace nad projektem przygotowywanym miesiącami.

- Jeżeli chodzi o ten projekt, to uwagi zgłaszał nie tylko pan premier, ale też my jako strona koalicyjna, więc zgody na formułę takiego projektu i tak by nie było. Więc to nie jest złe potraktowanie, tylko ewidentna różnica zdań w tym zakresie i to jest naturalne i wypracujemy i tu się proszę nie martwić taki projekt, który będzie akceptował kamień milowy i będzie też wzmacniał inspekcję pracy. Ja jestem o tym przekonany - odpowiedział polityk PSL.

Szef rządu napisał w czwartek w mediach społecznościowych, że "możliwość zmiany formy zatrudnienia przez urzędnika bez pytania o zdanie pracodawcy, zatrudnionego i bez wyroku sądu to zły pomysł". Odniósł się w ten sposób do projektu ustawy o reformie PIP przygotowanej przez Lewicę.

- Nie odstępujemy od tego projektu, dlatego że ten projekt jest wielowątkowy - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i dodał, że projekt jest wypełnieniem jednego z kamieni milowych KPO.

Minister o reformie ws. PIP. "Ustawa będzie zmieniona"

Witwicki zapytał w "Gościu Wydarzeń" Motykę, kto tak naprawdę stoi za zablokowaniem prac nad ustawą.

- Te prace nie zostały zablokowane, te prace się toczą - zapewnił minister.

- Słyszałem w niedzielę od premiera, że zostały zamknięte, zablokowane - odpowiedział dziennikarz.

- Ustawa będzie zmieniona i ta ustawa w takim kształcie, która nie zyskała w pełni akceptacji na stałym komitecie Rady Ministrów, nie została skierowana na Radę Ministrów. Dlatego też potrzebne są nowe rozwiązania i na te dotychczasowe zgody nie wyraził premier, ale PSL także - stwierdził gość programu.

Minister energii argumentował, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest za reformą i szerszymi uprawnieniami Państwowej Komisji Pracy, jednak sprzeciwia się temu, aby urzędnicy mieli możliwość wydawania decyzji zmieniających formy umowy zawartej między stronami. Zdaniem polityka PSL, ewentualna decyzja powinna być wydana przez sąd.

- Jesteśmy w stanie przyjąć projekt, który będzie wzmacniał inspekcję pracy, wprowadzał możliwość, ale nie arbitralną, tylko po decyzji sądu, wtedy gdy faktycznie zostanie wykazana istotna różnica w formule zatrudnienia w ramach na przykład jednej firmy. Wtedy tak, natomiast nie arbitralnie z punktu widzenia widzimisię danego urzędnika - zaznaczył.

- Rozrastający się aparat urzędniczy nie powinien być alternatywą dla przedsiębiorców, którzy dzisiaj często z pracownikami umawiają się na daną formę zatrudnienia dlatego, że alternatywą dla tych pracowników byłoby bezrobocie - dodał Motyka.

