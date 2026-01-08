Podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu został zapytany o ustawę o osobie najbliższej. Jak wcześniej zapowiedział, będzie ona prawdopodobnie rozpatrywana na posiedzeniu Sejmu w lutym.

Włodzimierz Czarzasty: Nikt nie ma prawa zmuszać ludzi do tego, żeby brali ślub

Włodzimierz Czarzasty odniósł się również do zapowiedzi minister ds. równości Katarzyny Kotuli, która w czwartek w radiu TOK FM zapowiedziała, że chce w sprawie ustawy spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim.



- Życzę szczęścia pani Kotuli w sprawie tej ustawy i jej potencjalnych rozmów z panem prezydentem. Wszystko, co doprowadzi do tego, żeby ta ustawa została podpisana, będzie moim wielkim szczęściem. Te środowiska oczekują na to od wielu lat. A przede wszystkim, co podkreślam zawsze, oczekują na to związki, które są związkami heteroseksualnymi i które mają prawo do szczęścia, tak samo jak inne związki - powiedział marszałek Sejmu.

ZOBACZ: "Historyczny moment". Rząd przyjął projekt ustawy o osobie najbliższej

Dodał, że w Polsce "już ponad 30 proc. dzieci rodzi się poza małżeństwami". - Nikt nie ma prawa zmuszać ludzi do tego, żeby brali ślub albo żeby brali ślub kościelny. Ludzie mają prawo żyć tak, jak chcą - powiedział.

Marszałek Sejmu dodał, że ma w tej sprawie "wątek osobisty". - Mam syna, który jest w związku partnerskim z dziewczyną od dziewięciu lat.

I córkę, która jest żoną od siedmiu, bo postanowili wziąć ślub. Jedno kocha i drugie kocha. W związku z tym to jest jakiś absurd, żeby ludzi ograniczać w takich sprawach. Nikt nie może ludziom mówić, jak mają żyć, jeżeli żyją zgodnie z prawem - podkreślił.



- Więc jeżeli pani Kotula widzi jakąś szansę na rozmowę z panem prezydentem, trzymam kciuki - powiedział.

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Co zakłada?

Pod koniec grudnia rząd przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.

Projekt ustawy zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę, która umożliwi stronom m.in.:

wybór ustroju majątkowego,

ustanowienie obowiązku alimentacyjnego,

uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania,

nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni