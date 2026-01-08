Ustawa o statusie osoby najbliższej. "Mam wątek osobisty w tej sprawie"
Nikt nie ma prawa zmuszać ludzi do tego, żeby brali ślub albo żeby brali ślub kościelny. Ludzie mają prawo żyć tak, jak chcą - powiedział Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu zapowiedział, że projekt ustawy o statusie osoby najbliższej będzie rozpatrywany na posiedzeniu Sejmu w lutym. Dodał, że w tej sprawie dotyczącej projektu ustawy ma "wątek osobisty".
Podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu został zapytany o ustawę o osobie najbliższej. Jak wcześniej zapowiedział, będzie ona prawdopodobnie rozpatrywana na posiedzeniu Sejmu w lutym.
Włodzimierz Czarzasty odniósł się również do zapowiedzi minister ds. równości Katarzyny Kotuli, która w czwartek w radiu TOK FM zapowiedziała, że chce w sprawie ustawy spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim.
- Życzę szczęścia pani Kotuli w sprawie tej ustawy i jej potencjalnych rozmów z panem prezydentem. Wszystko, co doprowadzi do tego, żeby ta ustawa została podpisana, będzie moim wielkim szczęściem. Te środowiska oczekują na to od wielu lat. A przede wszystkim, co podkreślam zawsze, oczekują na to związki, które są związkami heteroseksualnymi i które mają prawo do szczęścia, tak samo jak inne związki - powiedział marszałek Sejmu.
ZOBACZ: "Historyczny moment". Rząd przyjął projekt ustawy o osobie najbliższej
Nikt nie ma prawa zmuszać ludzi do tego, żeby brali ślub albo żeby brali ślub kościelny. Ludzie mają prawo żyć tak, jak chcą - powiedział.
Marszałek Sejmu dodał, że ma w tej sprawie "wątek osobisty". - Mam syna, który jest w związku partnerskim z dziewczyną od dziewięciu lat.
I córkę, która jest żoną od siedmiu, bo postanowili wziąć ślub. Jedno kocha i drugie kocha. W związku z tym to jest jakiś absurd, żeby ludzi ograniczać w takich sprawach. Nikt nie może ludziom mówić, jak mają żyć, jeżeli żyją zgodnie z prawem - podkreślił.
- Więc jeżeli pani Kotula widzi jakąś szansę na rozmowę z panem prezydentem, trzymam kciuki - powiedział.
Ustawa o statusie osoby najbliższej. Co zakłada?
Pod koniec grudnia rząd przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.
Projekt ustawy zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę, która umożliwi stronom m.in.:
- wybór ustroju majątkowego,
- ustanowienie obowiązku alimentacyjnego,
- uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania,
- nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.
