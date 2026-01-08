Ustawa o statusie osoby najbliższej. "Mam wątek osobisty w tej sprawie"

Polska

Nikt nie ma prawa zmuszać ludzi do tego, żeby brali ślub albo żeby brali ślub kościelny. Ludzie mają prawo żyć tak, jak chcą - powiedział Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu zapowiedział, że projekt ustawy o statusie osoby najbliższej będzie rozpatrywany na posiedzeniu Sejmu w lutym. Dodał, że w tej sprawie dotyczącej projektu ustawy ma "wątek osobisty".

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przemawia podczas konferencji prasowej, na tle powiewają flagi Polski i Unii Europejskiej.
PAP/Piotr Nowak
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty

Podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu został zapytany o ustawę o osobie najbliższej. Jak wcześniej zapowiedział, będzie ona prawdopodobnie rozpatrywana na posiedzeniu Sejmu w lutym.

Włodzimierz Czarzasty: Nikt nie ma prawa zmuszać ludzi do tego, żeby brali ślub

Włodzimierz Czarzasty odniósł się również do zapowiedzi minister ds. równości Katarzyny Kotuli, która w czwartek w radiu TOK FM zapowiedziała, że chce w sprawie ustawy spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim.


- Życzę szczęścia pani Kotuli w sprawie tej ustawy i jej potencjalnych rozmów z panem prezydentem. Wszystko, co doprowadzi do tego, żeby ta ustawa została podpisana, będzie moim wielkim szczęściem. Te środowiska oczekują na to od wielu lat. A przede wszystkim,  co podkreślam zawsze, oczekują na to związki, które są związkami heteroseksualnymi i które mają prawo do szczęścia, tak samo jak inne związki - powiedział marszałek Sejmu.

 

ZOBACZ: "Historyczny moment". Rząd przyjął projekt ustawy o osobie najbliższej

 

Dodał, że w Polsce "już ponad 30 proc. dzieci rodzi się poza małżeństwami". - Nikt nie ma prawa zmuszać ludzi do tego, żeby brali ślub albo żeby brali ślub kościelny. Ludzie mają prawo żyć tak, jak chcą - powiedział.

 

Marszałek Sejmu dodał, że ma w tej sprawie "wątek osobisty". - Mam syna, który jest w związku partnerskim z dziewczyną od dziewięciu lat.
I córkę, która jest żoną od siedmiu, bo postanowili wziąć ślub. Jedno kocha i drugie kocha. W związku z tym to jest jakiś absurd, żeby ludzi ograniczać w takich sprawach. Nikt nie może ludziom mówić, jak mają żyć, jeżeli żyją zgodnie z prawem - podkreślił.


- Więc jeżeli pani Kotula widzi jakąś szansę na rozmowę z panem prezydentem, trzymam kciuki - powiedział.

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Co zakłada?

Pod koniec grudnia rząd przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.

 

Projekt ustawy zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę, która umożliwi stronom m.in.:

  • wybór ustroju majątkowego,
  • ustanowienie obowiązku alimentacyjnego,
  • uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania,
  • nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Pan śmiejąc się z tej ustawy, śmieje się z setek tysięcy Polaków". Spięcie polityków w studio
Paulina Godlewska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KAROL NAWROCKIKATARZYNA KOTULAPOLSKAPREZYDENTUSTAWA O STATUSIE OSOBY NAJBLIŻSZEJWŁODZIMIERZ CZARZASTYZWIĄZKI PARTNERSKIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 