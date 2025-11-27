Prowadzący program "Gość Wydarzeń" Piotr Witwicki zapytał swojego gościa o pomysł premiera Donalda Tuska. Szef rządu w filmiku udostępnionym w mediach społecznościowych zapowiedział ponowną próbę obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Poprzednim razem takie rozwiązanie zostało zawetowane przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę.

- Uważam, że to jest niepoważne, że premier przynosi do sejmu budżet, w którym brakuje 20 miliardów złotych na normalne funkcjonowanie publicznej ochrony zdrowia i zapowiada, ze z tego systemu wyjmie jeszcze kolejne miliardy. To oznacza, ze zapowiada tak naprawdę, że wydłuża się kolejki do lekarza. My się na to nie godzimy. Razem nie zgadza się na to - powiedział Zandberg.

Zdaniem lidera partii Razem rząd powinien szukać pieniędzy na załatanie dziury w budżecie ochrony zdrowia, a nie obniżać składki przedsiębiorcom.

Zandberg o obniżce składki zdrowotnej. "Tysiące osób nie będzie miało zabiegów"

- Powtórzę, 20 miliardów brakuje w budżecie ochrony zdrowia na przyszły rok. To oznacza tysiące osób, które nie będą miały zabiegów, tysiące osób, które nie będą miały operacji - dodał.

Wkrótce więcej informacji...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni