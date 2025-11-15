Zakład w studiu Polsat News Polityka. W tle luka budżetowa NFZ

Sytuacja w polskiej ochronie zdrowia jest jednym z najważniejszych tematów ostatnich dni. Luka budżetowa w NFZ może w tym roku wynieść 14 mld zł.

Jak ustalił w piątek Polsat News, prezydent Karol Nawrocki rozważa zwołanie posiedzenia Rady Gabinetowej w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia, która - w jego ocenie - jest "dramatyczna". Pałac Prezydencki obecnie próbuje ustalić datę Rady Gabinetowej; wkrótce ma pojawić się konkretny termin.

Miliardy dla NFZ. Poseł PiS: Domański nie znajdzie brakujących pieniędzy

O braku pieniędzy w NFZ rozmawiali w piątek goście programu "Debata Polityczna" w Polsat News Polityka.

W pewnym momencie w trakcie dyskusji poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Kosztowniak wyszedł z nietypową propozycją.

- Panie redaktorze, stawiam państwu dobry obiad za to, że minister finansów (Andrzej Domański - red.) nie znajdzie tych 13 miliardów w tym roku - oświadczył.

- Nie, on musi je znaleźć - wtrąciła Katarzyna Piekarska (KO).

- Jeżeli się nie znajdą, szpitale ich nie dostaną i nie zapłacą swoich zobowiązań - podkreślił Jan Adamczyk (Konfederacja).

Ministerstwo Zdrowia. Dziura w budżecie NFZ

Niedobór w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia szacowany w 2025 r. na 14 mld zł to wartość maksymalna, co oznacza, że ostatecznie może okazać się niższy - przekazało w czwartek PAP Ministerstwo Zdrowia.

Resort zdrowia podkreślił, że projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym pozwoli na przekazanie NFZ jeszcze w 2025 r. dodatkowo 3,56 mld zł. Projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym zwiększa limit określony na 2025 r. na finansowanie nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia do 4,4 mld zł z obecnych 840 mln zł.

MZ wyliczyło, że zaplanowana pierwotnie dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla NFZ na 2025 r. wyniosła 18,35 mld zł, natomiast dzięki decyzjom minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy oraz ministra finansów Andrzeja Domańskiego środki te wynoszą aktualnie ponad 31 mld zł.

MZ zaznaczyło, że dzięki decyzji minister zdrowia z 6 listopada do NFZ zostaną przekazane dodatkowe środki w wysokości 400 mln zł na zwiększenie dotacji podmiotowej. Resort zdrowia zwrócił uwagę, że decyzją MF z 1 lipca dla NFZ przyznano blisko 1,58 mld zł na zwiększenie funduszu zapasowego NFZ. Dodatkowo, na podstawie wniosku ministra zdrowia do kancelarii premiera, szef rządu Donald Tusk polecił ministrowi finansów przekazanie skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie funduszu zapasowego NFZ o łącznej wartości nominalnej 922 mln zł.

"Sytuacja finansowa NFZ jest na bieżąco monitorowania, a obecnie trwa analiza możliwych do wdrożenia rozwiązań, które mają na celu jej poprawę. Podkreślamy przy tym, że priorytetem w podejmowanych działaniach jest uwzględnienie konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów" - napisało biuro komunikacji MZ.

