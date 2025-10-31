- On zasługuje na areszt. W przypadku Ziobry jest to właściwy środek zapobiegawczy. Cała jego postawa to pokazuje - ocenił Jarosław Urbaniak, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, zapytany o wniosek ws. uchylenia immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze.

Jak dodał, dokumenty w tej sprawie otrzymał w piątek rano. - W tym wniosku chodzi o sprawę Funduszu Sprawiedliwości. To są przypadki, które znaliśmy z zarzutów stawianych innym osobom, w tym Romanowskiemu - wyjaśnił Urbaniak.

- Posiedzenie komisji w sprawie uchylenia immunitetu odbędzie się w czwartek o godzinie 16 - przekazał polityk. - Jeśli komisja wyrazi opinię, natychmiast przekaże to marszałkowi Sejmu. On ma możliwość dołączyć to głosowanie w plan najbliższego posiedzenia - dodał.

- To od woli marszałka Sejmu będzie zależeć, czy głosowanie nad odebraniem immunitetu odbędzie się w piątek - przekazał.

Uchylenie immunitetu Ziobry. Polityk KO: To całe zamieszanie mnie trochę śmieszyło

Prowadzący "Gościa Wydarzeń" Grzegorz Kępka spytał polityka, czy Ziobro nie dostał od marszałka Sejmu za mało czasu na rozpatrzenie wniosku. Polityk ma na to trzy dni.

- Ziobro dobrze wie, o co chodzi w tym wniosku. Nie uważam, że to za mało czasu. To całe zamieszanie mnie trochę śmieszyło - przekazał Urbaniak. Zaznaczył, że "sam Orban przekazał, że wie o co chodzi". - I zrobił to w swoim wpisie na serwisie X po spotkaniu z Ziobrą - dodał.

Urbaniak przekazał, że trudno powiedzieć, czy Ziobro się pokaże na posiedzeniu komisji. - Ale to dla procedur nie ma znaczenia - zaznaczył. Jak dodał, komisja obraduje niezależnie od tego, czy były minister się na niej stawi.

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro może stracić immunitet. Prezes PiS: Skandaliczna decyzja

Poseł KO został zapytany, czy ze względu na chorobę nowotworową Ziobry będzie wobec niego zastosowana taryfa ulgowa. - Zwykły obywatel jest aresztowany, gdy tak zdecyduje sąd. Jeśli zostanie skazany, siedzi w więzieniu, gdy jest chory, siedzi w szpitalnej celi więziennej - odpowiedział Urbaniak. - Tu nie ma żadnych wyjątków dla polityków - zaznaczył.

- Zarzuty ws. Funduszu Sprawiedliwości dotyczą po prostu zwykłego złodziejstwa. Tam się źle działo, kradziono publiczne pieniądze - przekazał Urbaniak. - Te fundusze miały być przekazane ofiarom przestępstw, a trafiały na cele kampanii albo do prywatnych kieszeni - podsumował polityk.

Immunitet Zbigniewa Ziobry. Będzie posiedzenie komisji sejmowej

Próbę dostarczenia zawiadomienia o tym wniosku Ziobrze podjął wcześniej marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jednak dokument nie został odebrany, ponieważ nikogo nie było w domu w Jeruzalu - ustalił Polsat News.

Następnie wniosek został wysłany mailem, a serwer potwierdził jego przyjęcie. Od teraz Ziobro ma trzy dni, na decyzję, czy sam zrzeknie się immunitetu. Posiedzenie komisji w tej sprawie odbędzie się w czwartek o godzinie 16.



Śledczy podejrzewają, że Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw ściśle związanych z pełnioną przez niego funkcją ministra sprawiedliwości. Jeden z zarzutów dotyczy założenia i kierowania grupą przestępczą. Chodzi przede wszystkim o sprawę defraudacji środków z Funduszu Sprawiedliwości, zarządzanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z którego środki miały trafiać do ofiar przestępstw.

ZOBACZ: Immunitet Ziobry. Zawiadomienie "skutecznie doręczone" mailem



Badaniem m.in. sprawy ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości zajmuje się powołany w lutym 2024 r. specjalny zespół śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej. Prowadzi on wielowątkowe i rozwojowe śledztwo, które toczy się m.in. w sprawie przekroczenia w ubiegłych latach uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra sprawiedliwości oraz urzędników resortu, którzy byli odpowiedzialni za pieniądze z funduszu.

W śledztwie podejrzanymi są m.in. były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Romanowski, wobec którego sąd w grudniu 2024 r. wydał decyzję o aresztowaniu, lecz Romanowski otrzymał azyl polityczny na Węgrzech, a także poseł PiS Dariusz Matecki, który jest jedną z osób, wobec których Prokuratura Krajowa skierowała w czwartek akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni