Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wcześniej próbował dostarczyć wniosek Zbigniewowi Ziobrze, ale nie został on odebrany, ponieważ nikogo nie było w domu w Jeruzalu - ustalił Polsat News.



Jak przekazał przewodniczący komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak, wniosek został więc wysłany mailem, a serwer potwierdził jego przyjęcie. Od teraz Ziobro ma trzy dni, na decyzję, czy sam zrzeknie się immunitetu.

Posiedzenie komisji w tej sprawie odbędzie się w czwartek o godzinie 16.

Immunitet Zbigniewa Ziobry. Będzie posiedzenie komisji sejmowej

Wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie został przekazany do Sejmu we wtorek.



W środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że wniosek od razu został skierowany do kontroli formalnej.

ZOBACZ: Żurek ujawnia szczegóły w sprawie Ziobry. "Sytuacja bez precedensu"



W czwartek na portalu X szef węgierskiego rządu Wiktor Orban przekazał, że spotkał się z Ziobrą.

"Spotkałem się w Budapeszcie z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, którego polski rząd chce aresztować. Wszystko to dzieje się w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W absurdalnych czasach żyjemy".



Orban stwierdził, że "polska prawica odniosła miażdżące zwycięstwo w wyborach prezydenckich, a przychylny Brukseli rząd rozpoczął od tego czasu kampanię polityczną przeciwko nim". Na wpis Viktora Orbana szybko zareagował premier Donald Tusk. "Albo w areszcie, albo w Budapeszcie" - napisał na X.

Afera wokół Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty wobec Ziobry

Śledczy podejrzewają, że Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw ściśle związanych z pełnioną przez niego funkcją ministra sprawiedliwości. Jeden z zarzutów dotyczy założenia i kierowania grupą przestępczą. Chodzi przede wszystkim o sprawę defraudacji środków z Funduszu Sprawiedliwości, zarządzanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z którego środki miały trafiać do ofiar przestępstw.



Badaniem m.in. sprawy ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości zajmuje się powołany w lutym 2024 r. specjalny zespół śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej. Prowadzi on wielowątkowe i rozwojowe śledztwo, które toczy się m.in. w sprawie przekroczenia w ubiegłych latach uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra sprawiedliwości oraz urzędników resortu, którzy byli odpowiedzialni za pieniądze z funduszu.



W śledztwie podejrzanymi są m.in. były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Romanowski, wobec którego sąd w grudniu 2024 r. wydał decyzję o aresztowaniu, lecz Romanowski otrzymał azyl polityczny na Węgrzech, a także poseł PiS Dariusz Matecki, który jest jedną z osób, wobec których Prokuratura Krajowa skierowała w czwartek akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni