Skutki picia kawy codziennie. Ile filiżanek to za dużo?

- kawa może podrażniać błonę śluzową żołądka, co jest szczególnie groźne dla osób z nadkwasotą, wrzodami czy zapaleniem żołądka,

- kofeina pobudza układ nerwowy, co może prowadzić do trudności w zasypianiu i bezsenności,

- nadmierne spożycie kawy utrudnia wchłanianie wapnia, co przyczynia się do osłabienia kości,

problemy skórne

- nadmiar kofeiny prowadzi do odwodnienia organizmu, co wpływa negatywnie na kondycję skóry, przyczyniając się do jej przesuszenia i powstawania zmarszczek,