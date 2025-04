Znaki zodiaku w polskim Sejmie. Kto rozdaje karty w polityce?

Choć astrologia nie jest uznawana za naukę, a wielu traktuje ją raczej jako formę rozrywki, nie brakuje osób zainteresowanych wpływem znaków zodiaku na cechy osobowości i predyspozycje zawodowe. Temat ten pojawia się również w kontekście życia politycznego.

Bliźnięta (21 maja - 20 czerwca). Polityka to dla nich naturalne środowisko

Bliźnięta to znak zodiaku kojarzony z komunikatywnością, elastycznością i przenikliwością umysłu. Przedstawiciele tego znaku potrafią szybko analizować sytuacje i z łatwością odnajdują się w zmiennych warunkach. Są to cechy przydatne w polityce. Politycy spod znaku Bliźniąt to m.in.:

Jarosław Kaczyński (18 czerwca 1949)

Mateusz Morawiecki (20 czerwca 1968)

Dariusz Klimczak (17 czerwca 1980)

Anna Maria Żukowska (11 czerwca 1983)

Krzysztof Bosak (13 czerwca 1982)

Konrad Berkowicz (27 maja 1984)

Panny (23 sierpnia - 22 września). Głos rozsądku w politycznym chaosie

Zodiakalne Panny są znane ze swojego logicznego myślenia, skrupulatności i potrzeby porządku. To osoby dokładne, często świetnie odnajdujące się w organizacyjnych aspektach życia politycznego. Znak Panny pojawia się u następujących polityków:

Szymon Hołownia (3 września 1976)

Izabela Leszczyna (3 września 1962)

Agnieszka Buczyńska (22 września 1986)

Paweł Śliz (18 września 1980)

Waldemar Pawlak (5 września 1959)

Byki (20 kwietnia - 20 maja). Konsekwencja i cierpliwość w działaniu

Byki kojarzone są z cierpliwością i dużym przywiązaniem do stabilności. To osoby, które nie poddają się presji i potrafią zrealizować założony plan - nawet w trudnych warunkach politycznych. Urodzeni jako Byki to m.in.:

Beata Szydło (15 kwietnia 1963)

Donald Tusk (22 kwietnia 1957)

Włodzimierz Czarzasty (3 maja 1960)

Grzegorz Płaczek (13 maja 1978)

Lwy (23 lipca - 22 sierpnia). Naturalna sejmowa charyzma

Lwy to urodzeni liderzy - osoby pewne siebie, odważne i przebojowe. Często naturalnie przyciągają uwagę i budują wokół siebie silne zespoły, co może mieć duże znaczenie w życiu publicznym. Znak Lwa reprezentują np.:

Antoni Macierewicz (3 sierpnia 1948)

Władysław Kosiniak-Kamysz (10 sierpnia 1981)

Dorota Niedziela (20 sierpnia 1964)

Koziorożce (22 grudnia - 19 stycznia). Strategia i analityka to podstawa

Koziorożce to osoby systematyczne, ambitne i odporne na trudności. Dążenie do celów przy jednoczesnym zachowaniu chłodnej kalkulacji - to cechy często obserwowane u osób spod tego znaku. Wśród polityków z tym znakiem znajdują się:

Rafał Trzaskowski (17 stycznia 1972)

Magdalena Biejat (11 stycznia 1982)

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (20 stycznia 1984)

Znaki zodiaków kandydatów na stanowisko prezydenta RP

W kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich warto przyjrzeć się znakom zodiaku zarejestrowanych kandydatów. Poza wcześniej wspomnianymi: Rafałem Trzaskowskim i Magdaleną Biejat (oboje to Koziorożce) oraz Szymonem Hołownią (urodzonym pod znakiem Panny), na liście znajdują się również kandydaci reprezentujący inne znaki zodiaku. Są to:

Karol Nawrocki (3 marca 1983) - Ryby

Sławomir Mentzen (20 listopada 1986) - Skorpion

Artur Bartoszewicz (18 stycznia 1974) - Koziorożec

Grzegorz Braun (11 marca 1967) - Ryby

Marek Jakubiak (30 kwietnia 1959) - Byk

Joanna Senyszyn (1 lutego 1949) - Wodnik

Marek Woch (17 grudnia 1978) - Strzelec

Adrian Zandberg (4 grudnia 1979) - Strzelec

red. / polsatnews.pl