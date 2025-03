Nadmiar E338 może zaszkodzić. Dodatek jest obecny z popularnych produktach

Jednocześnie jest dodawany do całej gamy produktów spożywczych. To właśnie dzięki niemu, znanemu pod nazwą E338, napoje gazowane mają charakterystyczny, cierpki smak. Każdy zna patent na zardzewiałe śruby czy gwoździe, wystarczy polać je napojem typu cola. Czy kwas fosforowy jest zdrowy dla organizmu? Jak na zdrowie wpływa nadmiar fosforu?

Co oznacza literka "E" na etykiecie?

Gdy na etykiecie danego produktu znajduje się numer poprzedzony literą E, zastosowano chemiczne dodatki do żywności. Nie oznacza to automatycznie, iż jedzenie jest gorszej jakości czy niebezpieczne dla zdrowia. Ten symbol obejmuje szeroką grupę związków, do których można zaliczyć substancje syntetyczne, wytworzone w czasie przebiegu mikrobiologicznego lub enzymatycznego oraz substancje naturalnie występujące w przyrodzie.

Dyrektywa Komisji Europejskiej reguluje listę chemicznych dodatków do żywności. Jeżeli istnieje realna potrzeba zastosowania danego dodatku i nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, zostaje dopuszczony do użytku. Jak można przeczytać na portalu Your Europe, dodatki do żywności dzielą się na pięć grup oznaczonych literą "E" wraz z dodatkowymi cyframi:

1 - barwniki: E100-E199,

2 - konserwanty: E200-E299,

3 - przeciwutleniacze: E300-E399,

4 - emulgatory: E400-E499,

5 - pozostałe: E500-E1500.

Chemiczny dodatek E338

Kwas fosforowy stosowany w formie dodatku do żywności można rozpoznać po opisie E338. Używany jest jako sekwestrant (poprawia jakość i stabilność żywności) oraz regulator kwasowości. Zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii, znaleźć go można chociażby w dżemach i marmoladach. Sole kwasu fosforowego używane są przy produkcji nabiału, uczestniczą też w modyfikacji białka mleka i regulacji pH gotowego produktu.

W tych produktach najczęściej można spotkać E338:

lody i desery,

mleko UHT, zagęszczone i w proszku,

serki topione,

pieczywo cukiernicze oraz ciastka,

proszek do pieczenia.

Potencjalna szkodliwość E338

Nadmiar fosforu w diecie zaburza wchłaniane i poziom wapnia, cynku, żelaza oraz magnezu. Oczywiście fosfor jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania organizmu, ale jego nadmiar jest wyjątkowo szkodliwy.

Według AzChemistry istnieje korelacja pomiędzy wysoką zawartością fosforu w organizmie a problemami sercowo-naczyniowymi. Nadmiar fosforu powoduje zmniejszenie się gęstości kości i przyczynia się do osteoporozy. W niektórych przypadkach dochodzi do powstania kamieni nerkowych. Nawet niewielkie stężenie kwasu fosforowego może spowodować erozję szkliwa zębów.

Spożywanie dużych ilości produktów spożywczych z dodatkiem E338 nie jest zalecane w ciąży.

