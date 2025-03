Pod kierownictwem Stuarta Liptona i Phila Barana udało się opracować stabilną formę kwasu karnozowego, zwaną diAcCA, która zwalcza stany zapalne i stres oksydacyjny w chorobie Alzheimera. Dodatkowo poprawia funkcje pamięci i zwiększa liczbę synaps neuronalnych.

Mechanizm działania kwasu karnozowego

Kwas karnozowy to silny przeciwutleniacz i związek przeciwzapalny, który aktywuje enzymy wspierające naturalne mechanizmy obronne organizmu. Jego skuteczność była jednak ograniczona ze względu na nietrwałość chemiczną, co utrudniało zastosowanie w terapii. Zespół z Scripps Research rozwiązał ten problem, syntezując diAcCA - stabilną formę tego związku, która przekształca się w kwas karnozowy w układzie pokarmowym przed wchłonięciem do krwiobiegu.

Pixabay Ta substancja pomaga poprawić pamięć. Jest w popularnej przyprawie

Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie Antioxidants, wykazały, że podanie diAcCA myszom chorym na Alzheimera doprowadziło do wzrostu stężenia kwasu karnozowego w mózgu. Skutkowało to widoczną poprawą funkcji poznawczych i zwiększeniem gęstości synaps, które są istotne dla komunikacji między neuronami.

Analiza próbek tkankowych wykazała znaczne zmniejszenie stanu zapalnego w mózgach leczonych myszy. Co więcej, lek aktywował się jedynie w obszarach objętych stanem zapalnym, co ograniczało ryzyko skutków ubocznych. To istotne, ponieważ stan zapalny przyczynia się do degradacji neuronów w chorobie Alzheimera. Prof. Lipton podkreśla, że oprócz redukcji stanu zapalnego diAcCA wpływało także na zmniejszenie agregatów białek tau oraz biomarkerów beta-amyloidu - kluczowych czynników choroby Alzheimera.

Potencjalne zastosowania kliniczne

Bezpieczeństwo stosowania diAcCA zostało potwierdzone w testach laboratoryjnych na myszach, które dobrze tolerowały podawaną substancję. Dodatkowo organizm przyswajał ją w większej ilości niż sam kwas karnozowy.

Prof. Lipton sugeruje, że diAcCA może być stosowane nie tylko jako samodzielna terapia przeciwzapalna, ale także jako uzupełnienie istniejących metod leczenia Alzheimera. Może również pomóc w terapii innych schorzeń zapalnych, takich jak cukrzyca typu 2, choroby serca czy Parkinson. Ta teoria będzie wymaga oczywiście szczegółowych testów.

Jak wprowadzić rozmaryn do codziennej diety?

Rozmaryn, dostępny w niemal każdym domu, może skrywać w sobie klucz do przyszłości leczenia jednej z najpoważniejszych chorób neurodegeneracyjnych naszych czasów. Tę przyprawę można wyjątkowo łatwo włączyć do codziennego jadłospisu. Doskonale komponuje się jako dodatek do mięs, ryb i warzyw. Można dodawać go do zup, sosów czy pieczonych ziemniaków.

Napar z rozmarynu to naturalny sposób na poprawę koncentracji i funkcji poznawczych - wystarczy zalać świeże lub suszone liście gorącą wodą i zaparzać przez kilka minut pod przykryciem. Regularne spożywanie rozmarynu może wspierać zdrowie mózgu i ogólną kondycję organizmu.

