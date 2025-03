Naukowcy z University of the West of England przeprowadzili badania, których wyniki wskazują, że regularne spożywanie winogron może wpływać na geny odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie mięśni. Pomaga to w utrzymaniu siły i masy mięśniowej, szczególnie u osób starszych. Jakie mechanizmy za tym stoją?