Efekt ten przypomina charakterystyczną marmurkowatość mięsa i co ważne, jest to niezależne od liczby spożywanych kalorii czy poziomu aktywności fizycznej. Naukowcy alarmują, że może to wpływać nie tylko na wygląd mięśni, ale także na ich siłę i ogólny stan zdrowia.

Co pokazują badania?

Badanie przeprowadzili naukowcy z University of California w San Francisco (UCSF). Przeanalizowali obrazy MRI ud 615 dorosłych osób biorących udział w projekcie Osteoarthritis Initiative (Inicjatywa na rzecz walki z chorobą zwyrodnieniową stawów). Uczestnicy nie mieli objawów choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych, dzięki czemu można było lepiej ocenić wpływ samej diety.

Wyniki były jednoznaczne. Im większy udział żywności ultraprzetworzonej w diecie, tym więcej tłuszczu znajdowało się wewnątrz mięśni uda. Chodzi m.in. o płatki śniadaniowe, słodkie napoje, gotowe dania, chipsy, batoniki czy słone przekąski.

"Nowością tego badania jest to, że analizuje ono wpływ jakości diety, a konkretnie rolę żywności ultraprzetworzonej w odniesieniu do tkanki tłuszczowej śródmięśniowej w mięśniach ud ocenianej za pomocą rezonansu magnetycznego" - poinformowała autorka badania, dr Zehra Akkaya.

Przekrój ludzkiego uda przypomina marmurkowy stek.

pubs.rsna Badanie MRI ud wykazało związek między żywnością ultraprzetworzoną a tłuszczem w mięśniach

Kalorie to nie wszystko

Jednym z najbardziej zaskakujących wniosków jest to, że odkładanie się tłuszczu w mięśniach nie zależało wyłącznie od kaloryczności diety. Nawet osoby o podobnym BMI i poziomie aktywności fizycznej mogły mieć zupełnie inny obraz mięśni, jeśli jadły więcej produktów przetworzonych.

Współautor badania, Thomas Link podkreślił, że zależność utrzymywała się nawet po uwzględnieniu takich czynników jak masa ciała, wiek czy ilość ruchu. To sugeruje, że znaczenie ma nie tylko ilość spożywanego pożywienia, ale przede wszystkim jego jakość.

Dlaczego to jest groźne?

Tłuszcz odkładający się między włóknami mięśniowymi osłabia ich jakość i siłę. Eksperci mówią o zjawisku myosteatozy, czyli swoistego stłuszczenia mięśni. To nie tylko problem natury estetycznej, ponieważ taki mięsień na pierwszy rzut oka wygląda na większy, ale w rzeczywistości pracuje po prostu gorzej.

Naukowcy związani z badaniem wskazują, że zjawisko to wiąże się ze zwiększonym ryzykiem:

osłabienia mięśni

problemów ze stawami

choroby zwyrodnieniowej kolana

cukrzycy typu 2

chorób sercowo-naczyniowych.

Proces, który obejmuje całe ciało

Jeżeli takie zmiany są widoczne w mięśniach ud, podobny proces może zachodzić również w innych partiach ciała:

łydkach

barkach

mięśniach brzucha

To oznacza, że dieta bogata w ultraprzetworzoną żywność może stopniowo pogarszać ogólną kondycję organizmu, nawet jeśli na pierwszy rzut oka masa ciała nie budzi niepokoju.

Warto ograniczyć produkty z długim składem i dużą ilością dodatków. W ich miejsce warto wybierać żywność jak najmniej przetworzoną, w tym owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, ryby i chude mięso. Podstawą jest zawsze regularny ruch, zwłaszcza trening siłowy i spacery, może to poprawić jakość mięśni i częściowo też odwrócić niekorzystne zmiany.

Bibliografia:

Akkaya, Z., Ziegeler, K., Mbacfou, M. T., Nevado-Holgado, A., & Link, T. M. (2026). Ultra-processed Foods and Muscle Fat Infiltration at Thigh MRI: Data from the Osteoarthritis Initiative. Radiology. https://doi.org/10.1148/radiol.251129

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl