Awitaminoza witaminy B12 (czyli niedobór) dotyczy istotnej części populacji, zwłaszcza osób starszych. Według danych medycznych nawet u 46 proc. osób stwierdza się jej niedobór. Problem nie ogranicza się jednak wyłącznie do seniorów. Rośnie liczba przypadków u osób młodych, szczególnie będących na dietach eliminacyjnych.

Zaczyna się od zawrotów głowy i zmęczenia

Pierwsze objawy niedoboru witaminy B12 mogą być łatwe do zignorowania, zwłaszcza przez osoby obciążone nauką bądź pracą. Prawidłowy poziom kobalaminy (inaczej witamina B12) wynosi 139-652 pmol/l (choć może się zmieniać zależnie od laboratorium i przyjętej metody analitycznej).

Początkowo (przy niskim poziomie wynoszącym poniżej 150 pmol/) pojawia się:

przewlekłe zmęczenie

osłabienie

bladość skóry

zawroty głowy

Wraz z pogłębianiem się niedoboru dochodzą kolejne trudne do zignorowania symptomy. Jak wyjaśniają naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:

"Po utracie ponad 90 proc. zapasów tej witaminy zgromadzonych w wątrobie ujawniają się objawy neurologiczne, hematologiczne i psychiatryczne"

Wśród objawów poważnego niedoboru kobalaminy należy wymienić:

lśniący, gładki język

pieczenie języka

bolesne owrzodzenia w kącikach ust

utrata smaku i apetytu

nudności i biegunka lub zaparcia

wstręt do mięsa i dań smażonych

chudnięcie

wczesne siwienie

bladość skóry o odcieniu żółto-cytrynowym z ogniskami bielactwa,

zażółcenie białek oczu

parestezje (czucie opaczne)

kłucie opuszek palców stóp

utrata czucia wibracji i czucia głębokiego

niestabilność chodu

osłabienie wzroku

wzmożenie bądź osłabienie odruchów ścięgnistych

pogorszenie pamięci

zaburzenia nastroju

halucynacje

Kto jest szczególnie narażony na niedobór witaminy B12?

- Główną przyczyną niedostatecznej podaży witaminy B12 jest jej niedobór w spożywanych pokarmach. Przyczyną jest niskie spożycie produktów zwierzęcych - wyjaśniają naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Jednak powodem niesprawnego przyswajania kobalaminy mogą być też zaburzenia wchłaniania jelitowego o podłożu autoimmunologicznym (np. choroba Addisona-Biermera), genetycznym (zespół Imerslund-Gräsbecka) czy pooperacyjnym (np. resekcja jelit) lub polekowym (np. stosowanie środków na nadkwaśność).

Zauważalny jest też spadek poziomu B12 postępujący wraz z wiekiem. W samej Wielkiej Brytanii awitaminozę diagnozuje się u aż 20 proc. osób powyżej 65. roku życia.

Problem, którego nie należy bagatelizować

Niedobór witaminy B12 prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Należy pamiętać, że to nie dokuczliwe objawy są problemem, ale zmiany w organizmie, które je wywołują. A mogą być to:

zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych

pogorszenie funkcji poznawczych i przyspieszenie procesów otępiennych

niedokrwistość megaloblastyczna (prowadzącą do niedotlenienia tkanek)

trwałe uszkodzenia układu nerwowego, często nieodwracalne (np. uszkodzenia sznurów bocznych i tylnych powodujące zaburzenia czucia głębokiego i czucia wibracji)

Niedobór kobalaminy wpływa także na metabolizm energetyczny i syntezę neuroprzekaźników. W skrócie: powoduje to spadek wydolności psychicznej i fizycznej.

Jak uzupełnić witaminę B12?

Poziom witaminy B12 można sprawdzić w badaniu krwi. Wczesne wykrycie niedoboru pozwala szybko go wyrównać, często jeszcze na etapie, gdy wystarczy m.in. zmiana diety.

Do naturalnych źródeł B12 należą przede wszystkim:

mięso (zwłaszcza wołowina i podroby typu wątróbka wołowa, wieprzowa i drobiowa)

ryby i owoce morza (łosoś, tuńczyk, małże)

jaja (zwłaszcza żółtka)

mleko i produkty mleczne (jogurt, sery)

Warto pamiętać, że problemem może być także jej wchłanianie. W takiej sytuacji konieczna jest konsultacja lekarska.

Bibliography:

red. / polsatnews.pl