Nieustanne zmęczenie i pogorszenie pamięci? To może oznaczać brak konkretnej witaminy

Ciekawostki

Zaczyna się od senności, spadku nastroju, a kończy zaburzeniami równowagi i nieprawidłowym czuciem. Niedobór witaminy B12 może rozwijać się przez lata wywołując objawy, które łatwo zrzucić na ciężki okres w pracy. Konsekwencje często są nieodwracalne.

Kobieta trzymająca się za czoło, wyrażająca zmęczenie lub ból głowy. W prawym górnym rogu znajduje się okrągłe zdjęcie z różnymi produktami spożywczymi bogatymi w witaminę B12.
Niedobór witaminy B12 może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych

Awitaminoza witaminy B12 (czyli niedobór) dotyczy istotnej części populacji, zwłaszcza osób starszych. Według danych medycznych nawet u 46 proc. osób stwierdza się jej niedobór. Problem nie ogranicza się jednak wyłącznie do seniorów. Rośnie liczba przypadków u osób młodych, szczególnie będących na dietach eliminacyjnych. 

Zaczyna się od zawrotów głowy i zmęczenia 

Pierwsze objawy niedoboru witaminy B12 mogą być łatwe do zignorowania, zwłaszcza przez osoby obciążone nauką bądź pracą. Prawidłowy poziom kobalaminy (inaczej witamina B12) wynosi 139-652 pmol/l (choć może się zmieniać zależnie od laboratorium i przyjętej metody analitycznej). 

 

Początkowo (przy niskim poziomie wynoszącym poniżej 150 pmol/) pojawia się: 

  • przewlekłe zmęczenie 
  • osłabienie 
  • bladość skóry 
  • zawroty głowy 

Wraz z pogłębianiem się niedoboru dochodzą kolejne trudne do zignorowania symptomy. Jak wyjaśniają naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:  

 

"Po utracie ponad 90 proc. zapasów tej witaminy zgromadzonych w wątrobie ujawniają się objawy neurologiczne, hematologiczne i psychiatryczne" 

 

Wśród objawów poważnego niedoboru kobalaminy należy wymienić: 

  • lśniący, gładki język 
  • pieczenie języka 
  • bolesne owrzodzenia w kącikach ust 
  • utrata smaku i apetytu 
  • nudności i biegunka lub zaparcia 
  • wstręt do mięsa i dań smażonych 
  • chudnięcie 
  • wczesne siwienie 
  • bladość skóry o odcieniu żółto-cytrynowym z ogniskami bielactwa,  
  • zażółcenie białek oczu 
  • parestezje (czucie opaczne)  
  • kłucie opuszek palców stóp  
  • utrata czucia wibracji i czucia głębokiego 
  • niestabilność chodu 
  • osłabienie wzroku 
  • wzmożenie bądź osłabienie odruchów ścięgnistych 
  • pogorszenie pamięci 
  • zaburzenia nastroju 
  • halucynacje 

Kto jest szczególnie narażony na niedobór witaminy B12? 

- Główną przyczyną niedostatecznej podaży witaminy B12 jest jej niedobór w spożywanych pokarmach. Przyczyną jest niskie spożycie produktów zwierzęcych - wyjaśniają naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

 

Jednak powodem niesprawnego przyswajania kobalaminy mogą być też zaburzenia wchłaniania jelitowego o podłożu autoimmunologicznym (np. choroba Addisona-Biermera), genetycznym (zespół Imerslund-Gräsbecka) czy pooperacyjnym (np. resekcja jelit) lub polekowym (np. stosowanie środków na nadkwaśność). 

 

Zauważalny jest też spadek poziomu B12 postępujący wraz z wiekiem. W samej Wielkiej Brytanii awitaminozę diagnozuje się u aż 20 proc. osób powyżej 65. roku życia. 

Problem, którego nie należy bagatelizować 

Niedobór witaminy B12 prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Należy pamiętać, że to nie dokuczliwe objawy są problemem, ale zmiany w organizmie, które je wywołują. A mogą być to: 

  • zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych 
  • pogorszenie funkcji poznawczych i przyspieszenie procesów otępiennych 
  • niedokrwistość megaloblastyczna (prowadzącą do niedotlenienia tkanek)
  • trwałe uszkodzenia układu nerwowego, często nieodwracalne (np. uszkodzenia sznurów bocznych i tylnych powodujące zaburzenia czucia głębokiego i czucia wibracji) 

Niedobór kobalaminy wpływa także na metabolizm energetyczny i syntezę neuroprzekaźników. W skrócie: powoduje to spadek wydolności psychicznej i fizycznej.

Jak uzupełnić witaminę B12? 

Poziom witaminy B12 można sprawdzić w badaniu krwi. Wczesne wykrycie niedoboru pozwala szybko go wyrównać, często jeszcze na etapie, gdy wystarczy m.in. zmiana diety.  

 

Do naturalnych źródeł B12 należą przede wszystkim: 

  • mięso (zwłaszcza wołowina i podroby typu wątróbka wołowa, wieprzowa i drobiowa) 
  • ryby i owoce morza (łosoś, tuńczyk, małże) 
  • jaja (zwłaszcza żółtka) 
  • mleko i produkty mleczne (jogurt, sery) 

Warto pamiętać, że problemem może być także jej wchłanianie. W takiej sytuacji konieczna jest konsultacja lekarska. 

 

Bibliografia: 

  1. Gryszczyńska, A. (2009). Witaminy z grupy B – naturalne źródła, rola w organizmie, skutki awitaminozy. Postępy Fitoterapii, 4, 229–238. 
  2. Mziray, M., Domagała, P., Żuralska, R., & Siepsiak, M. (2016). Witamina B12 – skutki niedoboru, zasadność terapii i suplementacji diety u osób w wieku podeszłym. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 3(48), 295–301. 
  3. Zabrocka, J., & Wojszel, Z. B. (2013). Niedobór witaminy B12 w wieku podeszłym – przyczyny, następstwa, podejście terapeutyczne. Geriatria, 7, 24–32. 

 

