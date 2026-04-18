Wiosenny wysyp grzybów w lasach. Tym razem nie tylko smardze

Wiosenne grzybobranie nie jest tak oczywiste, jak wyjście do lasu późnym latem czy jesienią. Niemniej już w kwietniu możliwe jest znalezienie egzemplarzy, które są ucztą dla podniebienia.

Ten grzyb pojawia się wcześnie. Smakuje jak kurczak

Kwietniowy hit to żółciak siarkowy. Dla drzew stanowi on (jako pasożyt) duże zagrożenie. Z kolei dla smakoszy jest to wegański odpowiednik mięsa drobiowego. Odnaleźć go można głównie w lasach liściastych, ale też parkach czy na przydrożnych drzewach. Należy jednak bezwzględnie go oczyścić i obgotować.

Jak czytamy we wpisie na stronie Lasów Państwowych, "owocniki pojawiają się wiosną i wczesnym latem - i są jadalne. Jeść można żółciaka pod warunkiem że jest młody oraz że zostanie obgotowany (powyżej 15 minut) a woda odlana. Później można smażyć, panierować, marynować"

W tym miesiącu warto również poszukać gęśnicy wiosennej. Cechuje się mącznym smakiem i zapachem. Rozpoznawalny element to gęste, cienkie blaszki. Potrafi gromadnie rosnąć na pastwiskach, leśnych obrzeżach, a także polanach i zaroślach.

Przed zbiorem konieczne jest upewnienie się, że nie jest to toksyczny strzępiak ceglasty lub biały muchomor.

Borowiki już w kwietniu?

Zaskakujące mogą być przewidywania ekspertów dotyczące innych znamienitych gatunków.

"Jest nadzieja, że jeszcze w kwietniu pojawią się krasnoborowiki ceglastopore i borowiki sosnowe" - napisał w mediach społecznościowych uznany grzyboznawca Justyn Kołek, publikując post ze zdjęciami zebranych okazów.

Ten pierwszy gatunek jest w Polsce dość powszechny. Ma charakterystyczny, brązowy, zamszowaty kapelusz. Po przekrojeniu błyskawicznie sinieje. Po obowiązkowej obróbce termicznej zyskuje on rewelacyjny aromat i chrupkość.

Z kolei borowik sosnowy dorównuje "szlachetnemu" kuzynowi. Jest wyborny i regularnie trafia do koszyków. Nadaje się m.in. do marynowania, gotowania, smażenia czy duszenia. Charakteryzuje go nawet 30-centymetrowa średnica kapelusza o pomarszczonej skórce, z czasem coraz bardziej suchej i gładszej. Trzon potrafi osiągać 16-centymetrową wysokość. Okazałe egzemplarze nie są więc wyjątkami.

Wiosenne grzybobranie. O tym trzeba pamiętać

Inny przysmak często jest uprawiany, ale wiosną nierzadko rośnie dziko w lasach. Mowa o boczniaku. To główny składnik m.in. wspaniałych kotletów. Wyróżniają go miękkie, mięsiste, nieraz całkiem spore (do 25 cm) kapelusze. Rośnie w grupach, słynie z bycia świetnym dodatkiem do zup i sałatek.

Wyjście w kwietniu na zbiory to szansa i na kontakt z naturą, i na zapewnienie sobie świetnego obiadu. Kluczem jest odpowiedzialność.

"Zbieraj tylko te grzyby, co do których masz absolutną pewność. W razie wątpliwości – skorzystaj z pomocy specjalisty" - apeluje Główny Inspektorat Sanitarny.

Tam nie wolno zbierać grzybów

Eksperci nawołują też do dbania o chronione gatunki i przestrzegania zakazów dotyczących zbieractwa. Jak przypominają Lasy Państwowe, nie można tego robić w miejscach z zakazem wstępu:

parkach narodowych (obszary chronione)

rezerwatach (obszary chronione)

na terenach należących do wojska

na uprawach do 4m wysokości

Dodatkowo zabrania się w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych, czy miejscach tzw. ostojach zwierzyny.

