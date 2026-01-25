"To czas zwierząt". Leśnicy pokazali nagranie, apelują do kierowców
Pracownicy Nadleśnictwa Piaski poinformowali w mediach społecznościowych, że rozpoczął się proces zrzucania poroży przez jelenie szlachetne, który potrwa do połowy kwietnia. Zaapelowali w związku z tym do kierowców, podkreślając, że w tym czasie zwierzęta mogą pojawiać się częściej na drogach.
Leśnicy z Nadleśnictwa Piaski zaznaczyli we wpisie opublikowanym w serwisie Facebook, że zrzucanie poroży jest naturalnym i bardzo ważnym procesem. "Ale bez obaw - w miejsce zrzuconego poroża, zaczyna rosnąć nowe, silniejsze i okazałe" - uspokojono w poście.
Do wpisu dołączono nagranie, na którym widać m.in. jak może wyglądać aktywność jeleni w tym okresie.
"Szanujmy las i jego mieszkańców". Leśnicy z ważnym apelem
Poszukiwanie zrzutów - jak nazywane są porzucane przez zwierzęta poroża - cieszy się coraz większą popularnością. Wykorzystuje się je m.in. do produkcji przedmiotów o szczególnych walorach dekoracyjnych. Przykładem są wykonywane ze zrzutów żyrandole.
Zbieranie zrzutów jest dozwolone, ale - jak przypominają leśnicy - należy stosować się do pewnych zasad i nie płoszyć zwierzyny.
"Znalezienie poroża kusi, ale pamiętajmy. To czas zwierząt. Nie gonimy ich i nie płoszymy. Poroże powinno być znalezione, a nie zdobyte" - zaznaczono na profilu Nadleśnictwa Piaski.
Jak wyjaśniono w nagraniu dołączonym do wpisu, wypłoszone zwierzęta tracą instynkt samozachowawczy i wybiegają wprost pod koła samochodów.
ZOBACZ: W auto uderzyły dwa pociągi, wybuchł pożar. Groźne zdarzenie pod Warszawą
Leśnicy zaapelowali też do kierowców, by zachowali szczególną ostrożność.
"W tym okresie zwierzyna częściej pojawia się na drogach. Szanujmy las i jego mieszkańców. W końcu to my jesteśmy tu gośćmi" - poinformowali pracownicy Lasów Państwowych,
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej