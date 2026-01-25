Leśnicy z Nadleśnictwa Piaski zaznaczyli we wpisie opublikowanym w serwisie Facebook, że zrzucanie poroży jest naturalnym i bardzo ważnym procesem. "Ale bez obaw - w miejsce zrzuconego poroża, zaczyna rosnąć nowe, silniejsze i okazałe" - uspokojono w poście.

Do wpisu dołączono nagranie, na którym widać m.in. jak może wyglądać aktywność jeleni w tym okresie.

"Szanujmy las i jego mieszkańców". Leśnicy z ważnym apelem

Poszukiwanie zrzutów - jak nazywane są porzucane przez zwierzęta poroża - cieszy się coraz większą popularnością. Wykorzystuje się je m.in. do produkcji przedmiotów o szczególnych walorach dekoracyjnych. Przykładem są wykonywane ze zrzutów żyrandole.

Zbieranie zrzutów jest dozwolone, ale - jak przypominają leśnicy - należy stosować się do pewnych zasad i nie płoszyć zwierzyny.

"Znalezienie poroża kusi, ale pamiętajmy. To czas zwierząt. Nie gonimy ich i nie płoszymy. Poroże powinno być znalezione, a nie zdobyte" - zaznaczono na profilu Nadleśnictwa Piaski.

Jak wyjaśniono w nagraniu dołączonym do wpisu, wypłoszone zwierzęta tracą instynkt samozachowawczy i wybiegają wprost pod koła samochodów.

ZOBACZ: W auto uderzyły dwa pociągi, wybuchł pożar. Groźne zdarzenie pod Warszawą

Leśnicy zaapelowali też do kierowców, by zachowali szczególną ostrożność.

"W tym okresie zwierzyna częściej pojawia się na drogach. Szanujmy las i jego mieszkańców. W końcu to my jesteśmy tu gośćmi" - poinformowali pracownicy Lasów Państwowych,

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Hołd trumpowski" to konieczność? Wybuchła gorąca dyskusja Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

adg / polsatnews.pl