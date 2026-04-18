Rezerwujesz nocleg na majówkę? Jeden błąd i możesz stracić pieniądze

Kuszą atrakcyjną ceną, pięknymi zdjęciami i świetną lokalizacją, a w rzeczywistości tylko polują na łatwy "zarobiek". Przekonał się o tym 25-latek, który chciał wynająć domek na Mazurach i stracił 1300 zł przekazane w formie zaliczki. Jego przykład pokazuje, że przed rezerwacją warto dokładnie sprawdzić ofertę, bo chwila nieuwagi może zepsuć cały długi weekend.

1300 zł za domek, którego nie było

Do białostockich policjantów zgłosił się w kwietniu młody mężczyzna. 25-latek znalazł w sieci ogłoszenie dotyczące wynajmu domku na Mazurach. Cena była korzystna, dlatego szybko skontaktował się z osobą wystawiającą ofertę. Po której wymianie wiadomości i rozmowie telefonicznej otrzymał link do płatności i wpłacił 1300 zł za rezerwację. Otrzymał wiadomość zwrotną razem z potwierdzeniem rezerwacji.

"Poszkodowany zauważył, że w wiadomości nie było podanej lokalizacji kwatery, którą chciał wynająć. Ponownie skontaktował się z ogłoszeniodawcą. W odpowiedzi zwrotnej otrzymał adres domku w Giżycku. Poprosił mieszkającego w tym mieście znajomego o to, by sprawdził, jak wygląda zarezerwowany przez niego domek. Okazało się, że padł ofiarą oszustwa. W podanej lokalizacji znajdowała się

prywatna posesja" - poinformowano w komunikacie KMP z Białegostoku.

Niestety, ogłoszenie zniknęło, a kontakt z rzekomym właścicielem się urwał.

Na czym polega oszustwo na "kwaterę widmo"?

To jeden z najpopularniejszych schematów przed długimi weekendami i wakacjami. Oszuści publikują w sieci spreparowane ogłoszenia apartamentów, pensjonatów czy domków letniskowych. Najczęściej wykorzystują:

niską cenę

świetną lokalizację

profesjonalne zdjęcia

presje szybkiej wpłaty zaliczki

Często podszywają się też pod właścicieli realnie istniejących nieruchomości albo całkowicie wymyślają dany obiekt.

Na to warto zwrócić uwagę?

Białostocka policja wskazuje kilka podstawowych zasad, które mogą uchronić przed stratą pieniędzy.

Przede wszystkim warto porównać cenę z podobnymi ofertami. Jeśli domek lub apartament w popularnym miejscu kosztuje wyraźnie mniej niż inne noclegi w okolicy, powinno to wzbudzić czujność.

Druga kwestia to sprawdzenie, czy obiekt faktycznie istnieje. Warto wpisać adres w mapach internetowych, sprawdzić zdjęcia satelitarne i poszukać opinii w niezależnych źródłach.

Ważnym sygnałem ostrzegawczym jest też reakcja ogłoszeniodawcy na prośbę o dokument. Przed wpłatą zaliczki warto poprosić o wystawienie faktury, rachunku lub paragonu. Opór w wystawieniu dokumentu powinien wzbudzić podejrzenia.

Pośpiech to zły doradca

Oszuści grają na emocjach i czasie. Informują, że zostało ostatnie miejsce, zaraz ktoś inny wpłaci zaliczkę albo że trzeba szybko potwierdzić rezerwację. To właśnie pośpiech najczęściej prowadzi do błędu. Policjanci podkreślają, by nie działać pod presją i dokładnie sprawdzić każdy szczegół oferty przed wykonaniem przelewu.

W przypadku podejrzenia oszustwa bardzo ważne jest zachowanie całej dokumentacji:

potwierdzeń przelewów

e-maili

wiadomości SMS

rozmów z komunikatorów

linków do ogłoszenia

Takie materiały mogą odegrać kluczową rolę przy zgłoszeniu sprawy na policję oraz próbie odzyskania pieniędzy. Dodatkowo warto powiadomić portal, na którym zamieszczono ogłoszenie, może to pomóc w uchronieniu kolejnych osób przed działaniami oszusta.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl