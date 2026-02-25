Właśnie aktywność fizyczna może mieć ogromny wpływ na pamięć i funkcjonowanie mózgu w starszym wieku. Badania amerykańskich naukowców sugerują, że ćwiczenia oddziałują na mechanizmy związane z insuliną, która odgrywa ważną rolę w procesach poznawczych i może mieć znaczenie w profilaktyce demencji.

Ćwiczenia fizyczne stymulują mózg. Co odkryli badacze?

Zespół naukowców z Uniwersytetu Rutgersa w New Brunswick przeprowadził badanie z udziałem 21 osób w średnim wieku około 60 lat. Wszyscy uczestnicy mieli stan przedcukrzycowy, który uznawany jest za jeden z czynników zwiększających ryzyko zaburzeń poznawczych. Wyniki eksperymentu opublikowano w czasopiśmie "Aging Cell".

Uczestnicy realizowali dwutygodniowy program składający się z 12 godzinnych sesji treningowych. Przed i po każdym treningu otrzymywali napój glukozowy, a następnie pobierano próbki krwi do analizy. Wyniki wykazały wyraźne zmiany w aktywności komórek mózgowych po wysiłku fizycznym.

Insulina a pamięć. Naukowcy przyjrzeli się mechanizmom

Badacze zauważyli wzrost liczby pęcherzyków neuronalnych transportujących białka odpowiedzialne za wrażliwość na insulinę. Szczególnie istotna była zwiększona aktywność białka AKT, które bierze udział w procesach metabolicznych i wpływa na funkcjonowanie mózgu.

Główny autor badania, Steven Malin, zwrócił uwagę, że insulina coraz częściej postrzegana jest jako hormon ważny nie tylko dla regulacji poziomu cukru we krwi, ale dla procesów umysłowych. U osób ze stanem przedcukrzycowym jej działanie w mózgu bywa osłabione, a to może sprzyjać rozwojowi demencji.

Dlaczego to odkrycie jest tak ważne?

Insulina ma wpływ na pamięć, zdolność przypominania informacji, tempo przetwarzania danych oraz prawidłowe funkcjonowanie synaps, czyli połączeń między komórkami nerwowymi. Jak podkreślił Malin, jej niedobór może prowadzić do zaburzeń pracy neuronów.

- Nasze wyniki sugerują, że terapie ukierunkowane na poprawę działania insuliny w mózgu mogą być skuteczne w zapobieganiu demencji - zaznaczył badacz.

Ciekawe wnioski płyną również z innych badań opublikowanych w 2025 roku. Przegląd naukowy autorstwa Li, Qiao i współpracowników, opublikowany na łamach "FASEB Journal", wskazuje, że regularna aktywność fizyczna jest jednym z ważne elementów stylu życia, które mogą spowalniać procesy starzenia się organizmu, w tym także układu nerwowego.

Autorzy podkreślają, że ćwiczenia wpływają na mechanizmy metaboliczne, stres oksydacyjny i przewlekły stan zapalny, czyli procesy bezpośrednio powiązane z rozwojem chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera.

Co dalej? Naukowcy zapowiadają kolejne badania

Choć od dawna podejrzewano, że aktywność fizyczna wspiera funkcje poznawcze, mechanizmy stojące za tym zjawiskiem nie były do końca poznane. Wcześniejsze badania łączyły wysoki poziom glukozy we krwi z wolniejszym przypominaniem informacji i gorszym przyswajaniem wiedzy.

Zespół z Uniwersytetu Rutgersa planuje dalsze, długoterminowe analizy, które mają dokładniej wyjaśnić, jak regularny wysiłek fizyczny wpływa na mózg osób starszych i czy może realnie ograniczać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych.

