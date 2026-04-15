Połączenie espresso i wysokiej jakości oliwy ma nie tylko nadawać kawie aksamitną konsystencję, ale także dostarczać cennych tłuszczów i przeciwutleniaczy. Zarówno kawa, jak i oliwa mają udokumentowane korzyści zdrowotne, zwłaszcza dla serca i układu krążenia.

Czym właściwie jest oleato?

Oleato to kawa z dodatkiem łyżki oliwy z oliwek extra virgin, najczęściej podawana jako latte, cold brew lub shaken espresso.

Sama idea łączenia tłuszczu z kawą nie jest nowa. Podobny trend popularność zdobył już wcześniej jako tzw. bulletproof coffee. Jest to wysokotłuszczowy napój kawowy, który składa się z masła, oleju MTC oraz oczywiście - kawy.

Dlaczego mówi się, że wzmacnia serce?

Największą zaletą oleato ma być obecność jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, przede wszystkim kwasu oleinowego. Znajduje się on w oliwie z oliwek i jest od lat kojarzony z popularną dietą śródziemnomorską.

ZOBACZ: Czy czekolada może spowolnić proces starzenia? Opublikowano nowe badania

American Heart Association (AHA) podkreśla, że oliwa z oliwek należy do najzdrowszych tłuszczów roślinnych i może wspierać utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu oraz zmniejszać ryzyko chorób serca.

Energia z dwóch źródeł

Kawa sama w sobie jest naturalnym źródłem kofeiny, która poprawia koncentrację, pobudza i zmniejsza uczucie zmęczenia. Połączenie jej z oliwą sprawia, że energia może być odczuwana jako bardziej "stabilna".

Sama oliwa ma wiele zalet, ale jest również kaloryczna (jedna łyżka to ok. 90-120 kcal). Dlatego oleato może być ciekawą alternatywą dla mleka, ale najlepiej traktować je jako dodatek spożywany z umiarem.

Uwaga na efekt przeczyszczający

Nie wszyscy jednak dobrze tolerują ten napój. Dietetyczka Erin Palinski-Wade wyjaśniła w rozmowie z CNN, że połączenie wysokiej zawartości tłuszczu z kawą, która sama stymuluje perystaltykę jelit, może mieć działanie przeczyszczające szczególnie gdy napój spożywany jest bez jedzenia.

ZOBACZ: Gdzie wyrzucić brudne słoiki? Wielu popełnia błąd, który wpływa na pracę sortowni

Osoby z wrażliwym układem pokarmowym powinny zaczynać od mniejszej ilości oliwy i obserwować reakcję organizmu.

Jak zrobić kawę oleato?

Przygotowanie oleato w domu jest wyjątkowo proste. Należy zacząć od zaparzenia espresso (najlepiej podwójnego, czyli potrzeba będzie ok. 18 g kawy). Do dzbanuszka wlać 210 ml mleka (krowiego lub owsianego) i dodać łyżkę oliwy z oliwek extra virgin. Całość spienić do uzyskania gęstej emulsji, a następnie wlać powoli, okrężnym ruchem, do filiżanki z kawą.

