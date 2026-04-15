Idealny zamiennik mleka w kawie. Wzmacnia serce i dodaje energii
Do kawy najczęściej dolewa się mleka, napoju roślinnego lub odrobiny śmietanki. Jednak coraz większą popularnością cieszy się zupełnie nietypowy dodatek, oliwa z oliwek extra virgin. To właśnie na niej opiera się modny napój oleato.
Połączenie espresso i wysokiej jakości oliwy ma nie tylko nadawać kawie aksamitną konsystencję, ale także dostarczać cennych tłuszczów i przeciwutleniaczy. Zarówno kawa, jak i oliwa mają udokumentowane korzyści zdrowotne, zwłaszcza dla serca i układu krążenia.
Czym właściwie jest oleato?
Oleato to kawa z dodatkiem łyżki oliwy z oliwek extra virgin, najczęściej podawana jako latte, cold brew lub shaken espresso.
Sama idea łączenia tłuszczu z kawą nie jest nowa. Podobny trend popularność zdobył już wcześniej jako tzw. bulletproof coffee. Jest to wysokotłuszczowy napój kawowy, który składa się z masła, oleju MTC oraz oczywiście - kawy.
Dlaczego mówi się, że wzmacnia serce?
Największą zaletą oleato ma być obecność jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, przede wszystkim kwasu oleinowego. Znajduje się on w oliwie z oliwek i jest od lat kojarzony z popularną dietą śródziemnomorską.
American Heart Association (AHA) podkreśla, że oliwa z oliwek należy do najzdrowszych tłuszczów roślinnych i może wspierać utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu oraz zmniejszać ryzyko chorób serca.
Energia z dwóch źródeł
Kawa sama w sobie jest naturalnym źródłem kofeiny, która poprawia koncentrację, pobudza i zmniejsza uczucie zmęczenia. Połączenie jej z oliwą sprawia, że energia może być odczuwana jako bardziej "stabilna".
Sama oliwa ma wiele zalet, ale jest również kaloryczna (jedna łyżka to ok. 90-120 kcal). Dlatego oleato może być ciekawą alternatywą dla mleka, ale najlepiej traktować je jako dodatek spożywany z umiarem.
Uwaga na efekt przeczyszczający
Nie wszyscy jednak dobrze tolerują ten napój. Dietetyczka Erin Palinski-Wade wyjaśniła w rozmowie z CNN, że połączenie wysokiej zawartości tłuszczu z kawą, która sama stymuluje perystaltykę jelit, może mieć działanie przeczyszczające szczególnie gdy napój spożywany jest bez jedzenia.
Osoby z wrażliwym układem pokarmowym powinny zaczynać od mniejszej ilości oliwy i obserwować reakcję organizmu.
Jak zrobić kawę oleato?
Przygotowanie oleato w domu jest wyjątkowo proste. Należy zacząć od zaparzenia espresso (najlepiej podwójnego, czyli potrzeba będzie ok. 18 g kawy). Do dzbanuszka wlać 210 ml mleka (krowiego lub owsianego) i dodać łyżkę oliwy z oliwek extra virgin. Całość spienić do uzyskania gęstej emulsji, a następnie wlać powoli, okrężnym ruchem, do filiżanki z kawą.
