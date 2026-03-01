W mięsie zwierząt mogą bytować drobnoustroje, które nie znikają po uboju. Ludzie mogą się więc zarazić po zjedzeniu mięsa w surowej postaci lub niedogotowanego, które jest zainfekowane torbielami pasożytów.

Do najczęściej wykrywanych należą Trichinella czy tasiemce rodzaju Taenia. Ich obecność nie zawsze wiąże się z widocznymi zmianami w mięsie. Przez to można nieświadomie doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych we własnym organizmie.

Wieprzowina

Największe zagrożenie w przypadku wieprzowiny stanowią larwy Trichinella (włosień kręty) oraz Taenia solium (tasiemiec uzbrojony) i Taenia saginata (tasiemiec nieuzbrojony).

Dane zawarte w raporcie WHO "Risk-based examples and approach for control of Trichinella spp. and Taenia saginata in meat" z 2020 roku wskazują, że zakażenia trichinellozą są związane z konsumpcją surowego lub niedogotowanego mięsa od zwierząt zakażonych.

Tymczasem larwy pasożyta mogą u człowieka wywołać chorobę z objawami:

bólu mięśni

gorączki

powikłań narządowych

Skuteczną ochroną przed zachorowaniem jest wyłącznie pełna obróbka termiczna oraz badania weterynaryjne mięsa, szczególnie pochodzącego z uboju gospodarczego.

Wołowina

W mięsie wołowym może występować Taenia saginata (tasiemiec bydlęcy). Po spożyciu surowego lub niedogotowanego mięsa larwy uwalniają się w ludzkim jelicie, gdzie rozwijają się w dorosłą postać tasiemca.

Choroba ta na ogół przebiega łagodnie. Dorosły tasiemiec może jednak bytować w jelicie człowieka przez wiele lat, prowadząc do zaburzeń wchłaniania i przewlekłych dolegliwości żołądkowo-jelitowych.

iStock Badania weterynaryjne mięsa zapewniają bezpieczeństwo spożycia

W krajach, które stosują nowoczesne procedury kontroli mięsa, wskaźniki zakażeń są niskie, ale nadal istnieje ryzyko w przypadku spożywania surowej wołowiny (np. dania typu tatar lub bardzo krwistego steka).

Drób

W mięsie drobiowym pasożyty nie występują tak często, jak w wieprzowinie czy wołowinie, ale mogą się tam pojawić pierwotniaki takie jak Toxoplasma gondii.

Chociaż ryzyko jest w tym przypadku zdecydowanie niższe, to dane metaanalizy z 2020 roku opublikowane w "Vector-Borne and Zoonotic Diseases" wskazują, że spożywanie surowego lub niedogotowanego mięsa (niezależnie od gatunku zwierzęcia) znacząco zwiększa ryzyko zakażenia T. gondii w porównaniu z dobrze ugotowanym mięsem.

Znacznie większym zagrożeniem są jednak w tym przypadku bakterie salmonella. Oba ryzyka zakażenia można ograniczyć poprzez dokładne gotowanie mięsa drobiowego, unikanie surowych potraw i zachowanie higieny (np. stosowanie osobnej deski do krojenia mięsa).

Dziczyzna

W mięsie dzikich zwierząt (dziki, jelenie, sarny) dość często obecne są pasożyty, zwłaszcza Trichinella i Toxoplasma gondii. Raport EFSA z 2019 roku wykazał, że transmisja pokarmowa odpowiada za 40-60 proc. zakażeń T. gondii.

"Liczba przypadków rozpoznawanych każdego roku w stosunku do liczby badanych próbek umieszcza wskaźnik zakażeń w przedziale 0,29 proc.-1,09 proc. Podczas dziesięcioletniego badania Trichinella sp. została zidentyfikowana średnio w jednej na każde 195 badanych okazów" - wyjaśniają polscy badacze w opracowanej sytuacji epizootycznej i epidemiologicznej z roku 2017.

Dziczyzna bez kontroli weterynaryjnej i właściwej obróbki termicznej stanowi zdecydowanie większe ryzyko zakażeń pasożytniczych niż mięso z hodowli kontrolowanej. To czyni ją jednym z najbardziej niebezpiecznych rodzajów mięsa, jeśli nie jest odpowiednio badane i przygotowywane. Z tego względu każde mięso dzikich zwierząt powinno być badane laboratoryjnie (np. na obecność Trichinella) i zawsze poddawane pełnej obróbce termicznej.

Polsat News Niektóre gatunki tasiemców mogą bytować w człowieku nawet 30 lat

