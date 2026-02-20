Wedle szacunków ujętych w "Strategii promocji dla branży rybnej na 2026 rok" Polacy spożywają rocznie średnio niema 14 kg ryb i owoców morza na osobę. Coraz częściej konsumenci rezygnują z gatunków polskich na rzecz tych egzotycznych. Mimo to wciąż wiele gatunków, nawet tych wyjątkowo korzystnych dla zdrowia, pozostaje nieznanych. Tak jest również z rybą bramą.

Brama – niezwykła ryba śródziemnomorska

Brama (Atlantic pomfret) żyje przede wszystkim w wodach Atlantyku, Oceanu Indyjskiego i Południowego Pacyfiku. Dorosłe gatunki osiągają długość do 100 cm (i wagę nawet 6 kg), choć przeciętnie mierzą 40 cm.

W kuchni przygotowywana jest na parze, smażona, grillowana i pieczona. W każdej postaci zachowuje formę - nie rozpada się. Doceniana jest za białe i delikatne mięso oraz niewiele ości.

Jednak nie sam wygląd jest w przypadku bramy ważny. Ma ona wiele cennych składników odżywczych (witamin i minerałów), w które warto wzbogacić dietę.

Wartości odżywcze ryby bramy

Jest to ryba półtłusta, zawiera kwasy tłuszczowe omega-3. Ma wyższy poziom białka niż inne ryby. Ryby z gatunku pomfret atlantyckich są bogate w witaminy A i D, a zwłaszcza w witaminę B12.

Charakteryzują się również wysoką zawartością minerałów, w tym selenu, fosforu, magnezu i potasu - podaje oficjalny portal Rady Miasta Barcelony, Barcelona.cat.

Zgodnie z powszechnymi szacunkami (m.in. Public Health England/Nutridex, CalorieKing, czy Sanshreefoods) w 100 g mięsa ryby bramy znajduje się:

Białko: 19 g

Tłuszcz całkowity: 4 g

Tłuszcz nasycony: 1,2 g

Tłuszcz jednonienasycony: 1,5 g

Tłuszcz wielonienasycony: 0,9 g

Cholesterol: 60 mg

Kwasy tłuszczowe omega-3: 0,4 g

Sód: 60 mg

Potas: 300 mg

Wapń: 20 mg

Żelazo: 1,2 mg

Selen: 36 µg

Witamina A: 30 µg

Witamina D: 4,5 µg

Witamina B12: 2,4 µg

Co ważne w 100 g ryby znajduje się 115 kcal. To niewiele. Dla porównania - 100 g ugotowanej kaszy jęczmiennej ma 123 kcal, a gotowany filet z kurczaka - 131 kcal.

Jak smakuje ryba brama?

Ryba brama ma smak nieco bardziej wyrazisty niż dorsz, ale jest mniej tłusta i charakterystyczna niż łosoś. Może okazać się dobrym wyborem dla osób, które ograniczają spożycie ryb wyłącznie ze względu na ich specyficzny zapach. Po delikatnym doprawieniu zyskuje maślany akcent, zachowując lekką formę.

Biorąc pod uwagę zasobność bramy w witaminy i składniki mineralne oraz smak stanowiący swego rodzaju kompromis między dorszem a łososiem, jest wyjątkowo korzystną opcją.

Podczas zakupów, warto wziąć pod uwagę obecność zanieczyszczeń w popularnych gatunkach. Jak podaje Morski Instytut Rybacki - tygodniowe spożycie łososia bałtyckiego ze względu na obecność rtęci, nie powinno przekroczyć 2120 g, natomiast dorsza bałtyckiego - 2370 g.

