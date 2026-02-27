Umowa UE-Mercosur. Jest decyzja Komisji Europejskiej

Świat

Komisja Europejska tymczasowo wdroży porozumienie handlowe UE-Mercosur - przekazała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Zgodnie z traktatami UE umowa może zostać w pełni zawarta dopiero po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski.

KE mogła zdecydować o tymczasowym wdrożeniu umowy po jej ratyfikowaniu przez co najmniej jeden kraj należący do południowoamerykańskiego bloku Mercosur.

 

W czwartek porozumienie jako pierwszy zatwierdził parlament Urugwaju, a następnie Argentyny.

 

- Umowa Mercosur tworzy rynek liczący 720 mln ludzi, otwiera niezliczone możliwości, pozwoli na oszczędzenie miliardów dolarów na cłach. Daje naszym małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków i umożliwia rozwój, o jakim wcześniej mogły tylko marzyć - podkreśliła Ursula von der Leyen.

 

Podpisana 17 stycznia umowa handlowa UE-Mercosur wprowadzi preferencje celne dla eksporterów takich produktów jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Z kolei rynki tych krajów otworzą się na europejski przemysł.

 

Parlament Europejski skierował skargę na umowę do Trybunału Sprawiedliwości UE, co opóźni głosowanie nad jej ratyfikacją o co najmniej kilka miesięcy.

 

Wkrótce więcej informacji...

 

Paweł Basiak / polsatnews.pl
ARGENTYNACŁAMERCOSURPARLAMENTŚWIATUEUMOWA HANDLOWAURSULA VON DER LEYENURUGWAJ

