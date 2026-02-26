Profesor Jadwiga Charzewska, ekspertka w dziedzinie biologii człowieka i antropologii żywieniowej na łamach portalu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej podkreśla, że to błąd. Osoby starsze powinny codziennie sięgać po mleko lub fermentowane napoje mleczne, bo to jedne z najlepiej przebadanych produktów wspierających zdrowe starzenie.

Ekspertka zaznacza, że w praktyce problemem nie jest nadmiar, lecz niedobór tych produktów w diecie osób w podeszłym wieku, co może przyspieszać procesy osłabienia organizmu.

Ile mleka dziennie? Konkretne zalecenia

Prof. Jadwiga Charzewska rekomenduje, aby osoby w podeszłym wieku spożywały co najmniej trzy duże szklanki mleka dziennie lub podobną ilość fermentowanych produktów mlecznych (takich jak jogurty czy kefiry). Mleko dostarcza organizmowi istotnych składników odżywczych, takich jak:

potas

magnez

wapń

białko

witaminy z grupy B

witaminę D.

Mleko i jego przetwory wyróżniają się wysoką wartością odżywczą, przy umiarkowanej kaloryczności. Białko o dobrej przyswajalności pomaga ograniczyć proces sarkopenii, czyli utraty mięśni wraz z wiekiem. Wapń wspiera mineralizację kości, a witamina D ułatwia jego wchłanianie. To szczególnie ważne w profilaktyce osteoporozy i złamań, które w starszym wieku mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

Fermentowane produkty mleczne

Kefir, jogurt naturalny, maślanka czy zsiadłe mleko to nie tylko źródło składników mineralnych. Proces fermentacji sprawia, że zawierają żywe kultury bakterii, które wspierają mikroflorę jelitową. Szczepy takie jak Lactobacillus czy Bifidobacterium pomagają utrzymać równowagę bakteryjną w przewodzie pokarmowym, co przekłada się na lepsze trawienie i sprawniejsze działanie układu odpornościowego.

Dodatkowo fermentacja częściowo rozkłada laktozę, dlatego wiele osób z jej nietolerancją mogą spożywać jogurt czy kefir zamiast mleka w czystej postaci.

Wpływ na serce i metabolizm

W publikacjach omawianych przez prof. Charzewską, zwraca się uwagę, że regularne spożywanie fermentowanych produktów mlecznych może korzystnie wpływać na tzw. profil lipidowy i ciśnienie tętnicze. Obecne w nich bioaktywne związki (w tym peptydy powstające w trakcie fermentacji) wykazują działanie przeciwzapalne i mogą wspierać kontrolę poziomu cholesterolu.

W populacji seniorów, gdzie choroby sercowo-naczyniowe są częste, ma to szczególne znaczenie.

Wyniki długoterminowych badań: mleko, nabiał i zdrowie kości osób starszych

W analizie opublikowanej w 2025 roku na łamach "European Journal of Nutrition" wykazano, że regularne spożywanie mleka oraz fermentowanych produktów mlecznych u osób starszych wiąże się m.in. z:

lepszą gęstością mineralną kości

niższym ryzykiem wystąpienia sarkopenii

korzystniejszym profilem metabolicznym

Dane pochodziły z długoterminowego badania kohortowego Kuopio Osteoporosis Risk Factor and Prevention (OSTPRE), obejmującego 14 220 kobiet (średni wiek początkowy to ok. 52,3 lat), obserwowanych przez 25 lat. Tak długi okres obserwacji pozwolił na ocenę długofalowych zależności między dietą a zdrowiem układu kostnego.

Autorzy zwracają również uwagę na możliwy związek między obecnością bakterii fermentacji mlekowej w diecie a lepszym funkcjonowaniem układu odpornościowego. Wnioski te wpisują się w wcześniejsze rekomendacje dotyczące roli nabiału jako jednego z elementów strategii zdrowego starzenia.

Jak podkreślają badacze w swojej pracy: "[...] nasze wyniki wskazują, że spożycie płynnych produktów mlecznych, w tym mleka, kwaśnego mleka i jogurtu, może zmniejszyć ogólne ryzyko złamań, w tym złamań osteoporotycznych. W związku z tym wdrożenie polityki zdrowia publicznego mającej na celu promowanie zalecanego spożycia płynnych produktów mlecznych może zapobiegać ryzyku złamań u osób starszych, zmniejszając tym samym związane z tym obciążenie ekonomiczne".

Bibliografia:

