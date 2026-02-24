Kolorowa, słodka i idealnie wpasowująca się w trend kolorowych zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych. Bubble tea, znana też jako boba, stała się jednym z najpopularniejszych napojów na świecie. Kerry Group, firma opracowująca składniki i aromaty do żywności oceniła rynek bubble tea na 2,63 mld dolarów (dane z 2024 r.).

Skąd wzięła się bubble tea?

Napój powstał na Tajwanie w latach 80. Zwykle łączy czarną herbatę, mleko, cukier oraz perełki tapioki wytwarzane ze skrobi manioku. Popularność bubble tea szybko wykroczyła poza Azję i dziś stała się globalnym trendem. Wraz ze wzrostem sprzedaży pojawiły się jednak pytania o bezpieczeństwo składników i długofalowy wpływ na zdrowie.

iStock Bubble tea to światowy hit, który jednak budzi obawy o zdrowie

Metale ciężkie i ryzyko dla układu pokarmowego

Amerykańska organizacja Consumer Reports wykazała w swoich analizach przeprowadzonych w 2025 r. podwyższone poziomy ołowiu w części próbek bubble tea sprzedawanych w USA. Problem dotyczy przede wszystkim tapioki, ponieważ maniok może wchłaniać metale ciężkie z gleby.

Lekarze zwracają też uwagę na inne zagrożenia. Kulki są gęste i bogate w skrobię, co przy dużym spożyciu może spowalniać opróżnianie żołądka. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do niedrożności jelit. Dodatkowo zagęstniki, takie jak guma guar, przy częstym spożyciu mogą sprzyjać zaparciom.

Przypadki, które dają do myślenia

W 2023 r. lekarze z Ośrodka Medycznego Chi Mei w Tainan na Tajwanie opisali przypadek 20-latki, u której usunięto ponad 300 kamieni nerkowych. Pacjentka deklarowała, że zastąpiła wodę piciem bubble tea. Specjaliści wskazali, że wysoka zawartość szczawianów i fosforanów mogła sprzyjać powstawaniu kamieni, choć był to przypadek ekstremalny.

Eksperci przypominają również o ryzyku zadławienia perełkami, zwłaszcza u dzieci. Media z Azji wielokrotnie opisywały tragiczne zdarzenia związane z połknięciem kulek podczas picia przez szeroką słomkę. Przykładowo, w listopadzie 2025 r. South China Morning Post opisał przypadek trzyletniego chłopca z Chin, który zmarł po zadławieniu się perełkami tapioki zawartymi w herbacie mlecznej. Do zdarzenia doszło w centrum handlowym w prowincji Zhejiang.

Nadmiar cukru

Obok kwestii składu i dodatków, obawy budzi także ilość cukru. Porcja bubble tea może zawierać od 20 do nawet 50 g cukru (tyle co puszka coli lub więcej). Badania prowadzone na Tajwanie, opublikowane w 2022 r. w "Community Dentistry and Oral Epidemiology", wykazały, że dzieci regularnie pijące ten napój miały 1,7 razy wyższe ryzyko wystąpienia próchnicy w zębach stałych.

Warto również zaznaczyć, że słodzone napoje - w tym bubble tea - są jednym z czynników nasilających otyłość wśród młodzieży. Nadmiar cukru zwiększa ryzyko stłuszczenia wątroby i zaburzeń metabolicznych.

Zaskakujące powiązanie z psychiką

Coraz więcej badań dotyczy wpływu diety na samopoczucie. Analiza przekrojowa opublikowana w 2025 r. w "Journal of Affective Disorders", oparta na danych z ogólnokrajowego badania wśród pielęgniarek w Chinach, sugeruje związek między częstym spożyciem bubble tea a wyższym nasileniem objawów lęku i depresji.

W tej samej pracy regularne picie napoju korelowało także z większym zmęczeniem i gorszym dobrostanem (m.in. wyższym wypaleniem i samotnością).

"Konieczne są dalsze badania [...], aby zbadać związek przyczynowo-skutkowy między spożyciem herbaty bąbelkowej a rozwojem objawów depresji, lęku, zmęczenia, wypalenia zawodowego, samotności, dobrego samopoczucia i myśli samobójczych" - zaznaczają jednak naukowcy w swojej pracy.

Bibliografia:

