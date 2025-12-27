Nowy przywódca w Rosji, kontakt z kosmitami i starcie mocarstw. Przepowiednie na 2026 rok

Baba Wanga, a w zasadzie Wangelija Pandewa Dmitrowa była niewidomą bułgarską mistyczką i znachorką żyjącą w ubiegłym wieku. Umiejętności jasnowidzenia miała ujawnić na początku lat 40. Z jej usług korzystali podobno m.in. car Bułgarii Borys III, czy Leonid Breżniew.

Według podań, kobieta miała przepowiedzieć m.in. śmierć Stalina, katastrofę w Czarnobylu, tragiczny wypadek księżnej Diany, czy wybór Baracka Obamy na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Choć ciężko potwierdzić, by jej dar był czymś więcej niż tylko legendą, nawet dziś, prawie 30 lat po jej śmierci, rzekome proroctwa Wangi budzą niemałe emocje.

Kataklizmy, globalny konflikt, spotkanie z pozaziemską cywilizacją

Brytyjski serwis Mirror przywołał kilka z przepowiedni bułgarskiej mistyczki, które dotyczyć mają rzekomo 2026 roku. Medium wskazuje, że chodzi m.in. o potężne kataklizmy. Profetka miała podobno zapowiedzieć potężny wybuch wulkanu, który spowodować ma gwałtowne zjawiska pogodowe na 8 proc. powierzchni globu.

Jedną z najbardziej intrygujących przepowiedni zdaje się być jednak ta o pierwszym kontakcie ludzkości z pozaziemską cywilizacją. Mirror sugeruje, że Baba Wanga przewidywała, że stanie się to w przyszłym roku. Wyobrażać miała sobie duży statek kosmiczny wchodzący w ziemską atmosferę. Jednocześnie wskazywać miała podobno, że przedstawiciele "obcych" już wcześniej zamieszkiwali Ziemię.

Bułgarska proroczka zapowiadać miała również globalny konflikt i starcie głównych światowych mocarstw. Te miałoby doprowadzić m.in. do przejęcia Tajwanu przez Chiny i konfrontacji Stanów Zjednoczonych z Rosją. Zmagania miałyby zaowocować kryzysem ekonomicznym na świecie.

Nowy przywódca Rosji w 2026 roku? Miała przewidzieć go bułgarska mistyczka

Mirror wskazuje, że Baba Wanga przepowiedziała też w 2026 r. nowego przywódcę Rosji. Ma to być "wpływowa postać", która wprowadzi znaczące zmiany w globalnej polityce. Osoba ta określana ma być mianem "mistrza".

Mistyczka miała także przewidzieć, że przyszły rok okaże się punktem zwrotnym w kwestii rozwoju sztucznej inteligencji, która ma zrewolucjonizować zarówno gospodarkę jak i życie codzienne, a nawet doprowadzić do przemiany ludzkości.

Przepowiednie Baby Wangi przytaczane są przez media co roku, a zdecydowana większość z nich opiera się na nieco hiperbolizowanych przewidywaniach lub obawach dotyczących obecnej sytuacji geopolitycznej. Przewidywania te nie mają pokrycia w dokumentach lub jakichkolwiek innych dowodach wskazujących na to, że faktycznie pochodzą od bułgarskiej mistyczki i należy je traktować z dużym dystansem.

