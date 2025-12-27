We wschodniej Białorusi rozmieszczono już trzy wyrzutnie rosyjskich hipersonicznych rakiet Oresznik, następne mają się znaleźć w innej lokalizacji - informowała agencja Reutera, powołując się na zdjęcia satelitarne. Tymczasem białoruska propagandowa agencja Biełta przypomina, że Alaksandr Łukaszenka zapowiadał w zeszłym tygodniu, że na terytorium całej Białorusi rozmieszczonych zostanie 10 systemów rakietowych Oresznik.

"To dopiero początek". Białoruski ekspert o planach Łukaszenki

- Mówiąc o rozmieszczeniu na Białorusi 10 wyrzutni rakietowych Oresznik, Łukaszenka miał na myśli minimum niezbędne do zapewnienia zdolności obronnej kraju - stwierdził Andriej Bogodel, kierownik działu dydaktyczno-metodycznego wydziału Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Akademii Wojskowej Białorusi.

Według Biełty zapowiedzi Łukaszenki o rozmieszczeniu systemów Oresznik "niektórzy uznali za żart".

- Prezydent wcale nie żartował. Powiedział czystą prawdę. Kiedy mówił o dziesięciu maszynach, oznacza to, że na naszym terytorium zostanie rozmieszczony pułk rakietowy. Oznacza to, że najprawdopodobniej w najbliższym czasie na zachodnim kierunku strategicznym będzie działać zupełnie nowa dywizja rakietowa, która będzie wyposażona w podobne systemy rakietowe - cytuje wojskowego eksperta białoruska agencja.

Bogodel tłumaczył też, dlaczego używane mają być rzekomo tylko trzy wyrzutnie, o których wspominał sam Łukaszenka.

- To dopiero początek naszych działań. Nie bez powodu mówiliśmy tylko o jednej linii frontu. Rozumiecie przecież, że pułk to zupełnie inna jednostka, która będzie wykonywać powierzone zadania bezpośrednio na naszym terytorium. Będzie to zatem jeden z elementów wspólnej grupy rakietowej sił zbrojnych Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej. W związku z tym będzie on stosowany w ramach jednolitego systemu ogólnego planowania wojskowego - podkreślał białoruski ekspert.

Oresznik na Białorusi. Człowiek Łukaszenki zapowiada. "To kwestia kilku minut"

Bogodel deklarował również, że "w przypadku poważnego konfliktu zbrojnego" Białoruś "będzie w stanie samodzielnie obronić się przed atakiem wroga". - Kiedy szef państwa mówił o kilkunastu takich wyrzutniach, miał na myśli niezbędne minimum dla naszego państwa, które będzie rozmieszczone bezpośrednio na naszym terytorium i będzie wykonywać zadania w interesie naszej regionalnej grupy wojsk i sił - podsumował ekspert.

Szef białoruskiego sztabu generalnego, wiceminister obrony Pawel Murawiejko zapowiadał z kolei, że czas rozmieszczenia systemu Oresznik "to kwestia kilka minut". - To się różni, zależy od stopnia gotowości, od innych elementów, ale to jest kilka minut, bardzo szybko - podkreślał.

Hipersoniczna rakieta balistyczna średniego zasięgu (5,5 tys. km) Oresznik została po raz pierwszy użyta w działaniach wojennych w listopadzie 2024 roku do ataku na ukraińskie miasto Dniepr. Po spotkaniu w grudniu 2024 ze swoim białoruskim odpowiednikiem Władimir Putin mówił, że Oresznik może zostać rozmieszczony na Białorusi w drugiej połowie 2025 roku.

