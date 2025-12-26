Atak zimy w Nowym Jorku. Opady śniegu największe od lat

Ostrzeżenia przed obfitymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem obowiązują na obszarze od Nowego Jorku na północny wschód do Connecticut, na wschód do Long Island i na południowy zachód do północnego New Jersey. Atak zimy w najbliższych godzinach dotknie też samego Nowego Jorku.

Według Narodowej Służby Meteorologicznej suma opadów śniegu w zagrożonych regionach może wynieść od 13 do 23 cm. Ekstremalna pogoda może również utrudnić prace na lotniskach oraz pogorszyć warunki na drogach.

Nowy Jork przykryje śnieg. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami

W samym Nowym Jorku synoptycy prognozują opady śniegu wynoszące ponad 20 cm. Wieści te są szczególnie niepokojące ze względu na wzmożony ruch na drogach spowodowany świętami Bożego Narodzenia.

Zapowiadana przez służby meteorologiczne burza śnieżna to pierwsze tego typu zjawisko w Nowym Jorku od stycznia 2022 roku. Wówczas opady śniegu wyniosły tam ponad 10 cm.

Koniec serii intensywnych opadów śniegu ma przypaść w sobotę w godzinach porannych czasu lokalnego, gdy burza opuści region.

Szczególną ostrożność powinni zachować również mieszkańcy zachodniej Pensylwanii. Do sobotniego poranka obowiązuje tam zagrożenie przed burzą lodową, która może spowodować uszkodzenie drzew i linii energetycznych.

"Z powodu lodu prawdopodobne są przerwy w dostawie prądu i uszkodzenia drzew. Podróżowanie może być praktycznie niemożliwe" – poinformowała Narodowa Służba Meteorologiczna.

W tym samym czasie, w którym Nowy Jork zmaga się z najbardziej intensywnym od lat atakiem zimy, mieszkańcy Kalifornii walczą z powodziami i lawinami błotnymi. W hrabstwie Los Angeles prądu pozbawionych jest około 100 tysięcy osób, a ulewne deszcze i idące za nimi powodzie pozbawiły jak dotąd życia trzech osób.

