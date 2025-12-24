Jedną z możliwych przyczyn jest skombrotoksizm, czyli zatrucie histaminą obecną w zepsutych lub niewłaściwie przechowywanych rybach. To schorzenie bywa mylone z alergią, choć mechanizm jego powstawania jest zupełnie inny.

Skombrotoksizm: co to właściwie jest i skąd się bierze?

Skombrotoksizm to zatrucie wywołane nadmiarem histaminy w mięsie ryb. Substancja ta powstaje w wyniku rozkładu aminokwasu histydyny przez bakterie, gdy ryba była przechowywana zbyt długo w nieodpowiedniej temperaturze. Dotyczy to przede wszystkim gatunków o ciemnym mięsie, ale nie ogranicza się wyłącznie do jednego rodzaju ryby.

Istotne jest to, że histamina nie ulega zniszczeniu pod wpływem obróbki cieplnej. Oznacza to, że smażenie, pieczenie czy gotowanie nie neutralizuje zagrożenia. Co więcej, ryba może wyglądać i pachnieć normalnie, mimo że poziom histaminy osiągnął już stężenie niebezpieczne dla zdrowia.

Tak objawia się zatrucie rybą

Amerykańska rządowa agencja Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom ostrzega, że skombrotoksizm to dolegliwość diagnozowana na całym świecie i "jedno z najczęstszych zatruć rybami". Symptomy pojawiają się zwykle od kilku minut do maksymalnie godziny po spożyciu skażonej ryby i mogą objawiać się m.in.:

zaczerwienieniem na twarzy

bólami głowy

przyspieszonym biciem serca

mrowieniem albo swędzeniem

niewyraźnym wzrokiem

biegunką

W łagodniejszych przypadkach dolegliwości ustępują samoistnie w ciągu 12-48 godzin lub po zastosowaniu leków przeciwhistaminowych. U osób z chorobami serca, nadciśnieniem lub problemami oddechowymi reakcja może jednak przebiegać ciężej i wymagać pilnej pomocy medycznej.

Uwaga na te ryby. Mogą mocno zaszkodzić

Powyższe kłopoty ze zdrowiem pojawiają się u pacjentów zazwyczaj po zjedzeniu takich gatunków jak:

makrela

morszczuk

ostrobok

tuńczyk

sardynka

śledź

To szczególnie istotne w kontekście świąt, ponieważ śledź jest jednym z najczęściej serwowanych dań i często długo stoi na stole w temperaturze pokojowej. To właśnie takie warunki sprzyjają szybkiemu wzrostowi stężenia histaminy.

Jak zmniejszyć ryzyko zatrucia? Gotowych potraw rybnych nie należy długo przechowywać poza lodówką. Dania przygotowane wcześniej powinny być trzymane w chłodzie i podawane na stół jedynie na czas spożycia. Należy też z uwagą przyjrzeć się kupowanym w sklepach rybom (świeżość, termin przydatności, sposób przechowywania i ekspozycji).

