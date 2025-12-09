Mimo swojej kaloryczności masło orzechowe wyróżnia się korzystnym składem tłuszczów oraz obecnością składników, które wspierają organizm na wielu poziomach.

Źródło nienasyconych tłuszczów zamknięte w słoiku

W prawdziwym, naturalnym maśle orzechowym dominują jednonienasycone (MUFA) i wielonienasycone (PUFA) kwasy tłuszczowe. Te pierwsze pomagają ograniczać stany zapalne i chronią serce, drugie wspierają elastyczność naczyń krwionośnych i prawidłową pracę mózgu.

W odróżnieniu od wielu popularnych smarowideł z cukrem i utwardzonymi tłuszczami, omawiane masło nie zawiera tłuszczów trans, które są powiązane z wyższym ryzykiem miażdżycy i otyłości brzusznej.

Co ciekawe, dostarcza również błonnika, który wspomaga metabolizm tłuszczów i stabilizuje poziom glukozy. Obecny w nim magnez wspiera prawidłowy rytm serca i reguluje ciśnienie krwi, natomiast witamina E działa przeciwutleniająco i chroni naczynia przed przedwczesnym starzeniem.

Korzyści potwierdzone badaniami

Z badań opublikowanych w „The Journal of Nutrition” wynika, że kobiety chorujące na cukrzycę typu 2, które spożywały około pięciu łyżek masła orzechowego tygodniowo, miały niższe ryzyko chorób układu sercowo‑naczyniowego oraz zgonów z ich powodu.

Z kolei badacze pod kierunkiem Franka B. Hu wykazali, że regularne spożywanie orzechów i ich przetworów poprawia stosunek cholesterolu LDL do HDL. Pasta orzechowa dostarcza też magnezu, witaminy E i błonnika, który może ustabilizować poziom glukozy oraz ułatwiać metabolizowanie tłuszczów.

Pozytywny wpływ na metabolizm

Chociaż wiele osób uznaje masło orzechowe za kaloryczny dodatek, spożywane w umiarkowanych ilościach może wspierać utrzymanie prawidłowej wagi. Zawarte w nim białko i błonnik zwiększają uczucie sytości, dzięki czemu rzadziej sięga się po przekąski i łatwiej ogranicza napady głodu.

Zespół Kristin S. Petersen z Uniwersytetu Południowej Australii potwierdził również, że osoby spożywające 35 gramów orzeszków ziemnych przed dwoma głównymi posiłkami dziennie chudły równie skutecznie, co uczestnicy diety niskotłuszczowej. Jednocześnie badani mieli stabilniejszy poziom cukru we krwi i lepsze samopoczucie.

Nienasycone tłuszcze z orzechów dodatkowo mogą wspierać spalanie tłuszczu, szczególnie w okolicach brzucha.

Zalecana porcja i sposób spożycia

Warto jednak pamiętać, że na efekty wpływa nie tylko ilość, ale przede wszystkim jakość wybieranego produktu. Najlepsze masła orzechowe mają krótki iprosty skład. Zazwyczaj składają się wyłącznie z orzechów arachidowych, bez dodatku cukru, soli ani utwardzonych olejów. W przypadku naturalnych maseł oddzielanie się tłuszczu jest naturalnym zjawiskiem, który świadczy o braku emulgatorów czy stabilizatorów.

Jeśli chodzi o zalecaną dzienną porcję, najczęściej wskazuje się jedną lub dwie łyżki masła, co odpowiada 18-30 gramom. Masło orzechowe dobrze sprawdza się jako dodatek do śniadania, na przykład do owsianki, pełnoziarnistego pieczywa lub koktajlu. Taka ilość dostarcza organizmowi energii, witamin i minerałów.

