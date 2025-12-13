Polscy naukowcy ostrzegają przed nowym pasożytem. Pochodzi od szopa pracza

Szop pracz (Procyon lotor), nie jest zwierzęciem typowym dla Europy. Pojawił się na Starym Kontynencie niedawno, bo dopiero w XX wieku. Na jego rosnącą populację wpłynęły m.in. próby introdukcji i ucieczki z ferm. Drapieżniki te dotarły także do Polski. Sprawiają problemy, bo szkodzą lokalnym ptakom i gryzoniom.

Nowy gatunek pasożyta odkryty w Polsce

Badacze z Uniwersytetu Gdańskiego, we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim, zidentyfikowali nowy dla nauki gatunek pasożyta: Demodex procyonis. To mikroskopijny nużeniec, czyli roztocz bytujący na skórze ssaków. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie naukowym Insects.

Analizy wykazały, że Demodex procyonis jest identyczny z niesklasyfikowanym dotąd gatunkiem występującym u szopów praczy w Ameryce Północnej, co sugeruje, że pasożyt został przeniesiony razem z "gospodarzem".

"Potwierdza to możliwość utrzymania naturalnej parazytofauny typowej dla żywiciela, a także introdukcję i możliwe rozprzestrzenianie się pasożytów w nowych regionach" - zauważono.

Nosiciel Demodex procyonis został odłowiony przez myśliwych nad rzeką Odrą niedaleko Zielonej Góry - podaje TVP3. Polski Związek Łowiecki wskazał na rolę współdziałania z ośrodkami naukowymi.

Prof. Dariusz Gwiazdowicz, pełnomocnik ds. komunikacji PZŁ, wyraził nadzieję, że dzięki tej aktywności zarządzanie fauną i ochroną przyrody będzie lepsze: "To pokazuje, jak wielkie możliwości mają polskie ośrodki akademickie. Wierzymy, że aktywność Polskiego Związku Łowieckiego przyczyni się do lepszego zarządzania fauną i ochrony rodzimej przyrody"

Gatunki inwazyjne. Zagrożenie dla flory i fauny

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ostrzega, że szop pracz przenosi patogeny i pasożyty, mogące mieć wpływ na hodowle zwierząt, a także ludzkie zdrowie. A to niejedyny gatunek inwazyjny w Polsce.

Do takich należą m.in. trzy podgatunki żółwia ozdobnego:

czerwonolicy

żółtobrzuchy

żółtolicy

Spotykane są niemal na całym terytorium kraju, często wyrzucane z domowych hodowli.

"To konkurenci "polskiego" żółwia błotnego i nosiciele groźnych mikroorganizmów" - informuje GDOŚ.

Do inwazyjnych gatunków zalicza się także rośliny, takie jak bożodrzew gruczołowaty, sprowadzony niegdyś jako roślina ozdobna. Dziś wiadomo, że wypiera lokalną florę, wydziela toksyczne substancje i może uszkadzać infrastrukturę.

