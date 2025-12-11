Gdy źródłem dźwięku stają się zjawiska o globalnym zasięgu, klasycznie pojmowana głośność nie wystarcza, aby zrozumieć skalę wydarzenia. Hałas przybiera wówczas formę fali uderzeniowej poruszającej się szybciej niż dźwięk.

Rekonstrukcje historyczne na podstawie dostępnych raportów i współczesne pomiary satelitarne pomagają oszacować natężenie eksplozji. Zarówno tych, które wydarzyły się ponad wiek temu, jak i zaledwie kilka lat wstecz.

iStock Ilustracja prezentuje skalę głośności dźwięków i ich natężenie w decybelach

Eksplozja Krakatau w 1883 roku. Dźwięk, który usłyszał cały świat

Erupcja Krakatau miała miejsce 26 sierpnia 1883 roku o godzinie 12:53. Jednak eksplozje nastąpiły dopiero dnia następnego o 10:02.

- Była to jedna z największych katastrof naturalnych w historii. [...] Powstała potężna fala uderzeniowa, która przemieszczała się z prędkością 1100 km/godz. i okrążyła planetę trzy i pół raza - informuje ekspert National Geographic, Artur Białek.

Dźwięk towarzyszący ostatniej eksplozji uchodzi za najgłośniejszy w historii. Słyszany był ponad 3 000 kilometrów dalej. Jak donosi Live Science - barometry na całym świecie odnotowały wówczas falę wysokiego ciśnienia. Współczesne analizy sugerują, że tuż przy Krakatau natężenie dźwięku mogło osiągnąć poziom około 310 dB.

Katastrofa tunguska z 1908 roku - kosmiczny grzmot nad Syberią

Katastrofa tunguska, do dzisiaj nazywana jest tajemnicą, ponieważ nieznana jest przyczyna potężnej eksplozji, która miała tam miejsce 30 czerwca 1908 roku tuż po godzinie 7:00. Choć wiele wskazuje na to, że było najprawdopodobniej wynikiem uderzenie meteorytu.

- Nad tajgą w środku Syberii miała miejsce potężna eksplozja. Jej efektem była fala sejsmiczna, która aż dwukrotnie obiegła naszą planetę - informuje serwis Ciekawostki Historyczne.

Siła eksplozji powaliła drzewa na obszarze ponad dwóch tysięcy km2, a świadkowie znajdujący się dziesiątki kilometrów od epicentrum opisywali oszałamiający huk i drżenie powietrza. Wedle szacunku w miejscu wydarzenia dźwięk miał natężenie 300-315 dB.

Erupcja Hunga Tonga w 2022 roku. Najgłośniejszy wybuch w epoce pomiarów

Erupcja Hunga Tonga rozpoczęła się w 20 grudnia 2021 roku. Ale do eksplozji o rekordowym natężeniu dźwięku doszło miesiąc później - 15 stycznia 2022 roku.

Tuż przy wulkanie prawdopodobnie dźwięk miał natężenie 256 dB. Szacowana moc eksplozji stanowiła równowartość 100-200 megaton trotylu, jak wynika z analiz naukowców, opublikowanych na łamach "Earth and Planetary Science Letters".

Tak duży hałas był wynikiem, wedle ustaleń Earthquake Research Advances, zapadnięcia się głównego otworu wulkanu po mniejszych erupcjach. Magma wyciekała do oceanu i rozpadała się na drobne fragmenty.

