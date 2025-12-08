Badacze od lat sprawdzają, w jaki sposób kontakt ze zwierzętami poprawia zdrowie psychiczne i fizyczne. Efekt okazał się na tyle zaskakujący, że koty zaczęto wskazywać jako jedno z najbardziej sprzyjających sercu domowych zwierząt.

Mniejszy stres to niższe ryzyko zawału

W jednym z amerykańskich badań (National Health and Nutrition Examination) analizowano zdrowie ponad czterech tysięcy osób, z czego prawie połowa mieszkała z kotem. Wyniki pokazały, że właściciele tych zwierząt mają niższy poziom stresu i rzadziej zapadają na choroby układu krążenia.

Podobny wniosek pojawił się w pracach zespołu prof. Friedmanna, który wykazał, że osoby z problemami kardiologicznymi mieszkające ze zwierzętami żyły dłużej niż pacjenci bez pupila.

Zaskakujące dane z USA: ryzyko zawału mniejsze nawet o jedną trzecią

Podczas konferencji International Stroke Conference naukowcy z University of Minnesota’s Stroke Institute przedstawili wyniki dziesięcioletnich obserwacji. Analizowano kilka tysięcy dorosłych i wykazano, że posiadacze kotów mieli aż o ok. jedną trzecią mniejsze ryzyko zawału serca.

Jak tłumaczy Adnan Quereshi, stres ma ogromny wpływ na kondycję serca, a kontakt ze zwierzęciem jest jednym z najskuteczniejszych sposobów, by go obniżyć. Kot uspokaja, redukuje napięcie i zmniejsza poczucie osamotnienia, które szczególnie dotyka osoby w starszym wieku.

Wspólne życie z kotem poprawia nastrój i psychikę

Badanie opisane w czasopiśmie "Anthrozoos" obejmowało 92 opiekunów kotów i 70 osób, które zwierząt nie posiadały. Analiza pokazała, że właściciele kotów rzadziej deklarowali zaburzenia psychiczne i częściej określali swój nastrój jako dobry.

Dr Quereshi podkreśla, że potrzebnych jest więcej badań, aby jednoznacznie określić kierunek zależności. Sam zwierzak może nie być jedyną przyczyną lepszego zdrowia. Rolę mogą odgrywać także codzienne czynności związane z opieką nad pupilem, np. zakupy, wizyty w lecznicy czy większa aktywność.

Możliwe również, że osoby spokojne, mniej podatne na stres naturalnie chętniej wybierają koty, dlatego potrzebne są dalsze analizy. Pewne jest natomiast, że dla wielu seniorów kontakt z kotem oznacza mniej samotności, więcej codziennej radości i zauważalne korzyści dla zdrowia.

red. / polsatnews.pl