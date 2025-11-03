Kto jest mądrzejszy: pies czy kot? Odpowiedź zaskakuje

Naukowcy od lat próbują rozstrzygnąć ten spór, analizując budowę mózgu, liczbę neuronów, zdolność uczenia się oraz zachowania w testach poznawczych. Wyniki badań są zaskakujące i pokazują, że inteligencja nie zawsze oznacza to samo dla obu gatunków.

Twarde dane, które przemawiają za psami

Jedna z najczęściej cytowanych prac porównawczych zmierzyła liczbę neuronów w korze mózgowej różnych gatunków. Wynik? Przeciętny pies ma znacząco więcej neuronów korowych (ok. 530 mln) niż przeciętny kot (ok. 250 mln).

Więcej neuronów w korze zwykle koreluje z większą złożonością przetwarzania informacji, przewidywaniem zdarzeń i bogatszymi stanami mentalnymi (ogólny stan psychiczny, obejmujący m.in. emocje, myśli i sposób postrzegania świata). To mocny argument przemawiający za "większym potencjałem" u psów, choć nie przesądza o wszystkim.

Koty nie są gorsze, są po prostu inne

Inteligencję można mierzyć na wiele sposobów, od pamięci epizodycznej, poprzez zdolność uczenia się komend, kończąc na rozumieniu gestów wykonywanych przez człowieka. Koty często wypadają słabiej w sytuacjach, które wymagają współpracy z badaczem (po prostu rzadziej mają ochotę na współpracę) co zaniża wyniki w eksperymentach.

Z kolei w zadaniach związanych z samodzielnym rozwiązywaniem problemów lub polowaniem koty potrafią wykazać przemyślane zachowania. W praktyce oznacza to, że psy łatwiej uczą się "komend", a koty lepiej radzą sobie jako samodzielni i taktyczni łowcy.

Co to oznacza dla właścicieli?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, które z wymienionych zwierząt jest mądrzejsze. Jeżeli spojrzy się na dane dotyczące ilości neuronów, wygrywa pies. Z drugiej strony jednak koty po prostu nie mają ochoty na przynoszenie patyków czy podawanie łapy, ale nie czyni ich to automatycznie mniej inteligentnymi niż psy.

Zamiast zastanawiać się, które zwierzę jest mądrzejsze, warto zrozumieć, jak różnie objawia się ich inteligencja. Psy doskonale współpracują z człowiekiem, rozpoznają emocje i reagują na gesty czy ton głosu.

Koty z kolei wyróżniają się samodzielnością, doskonałą pamięcią przestrzenną i zdolnością do logicznego działania, o ile czegoś potrzebują (np. bez problemu otworzą szafkę, w której są schowane smakołyki).

red / polsatnews.pl