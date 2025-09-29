Pyszny i zdrowy owoc składa się z owadów. Polacy się nim zajadają

Figi od tysiącleci goszczą na stołach w rejonie Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. Obecnie owoce trafiają do sklepów na całym świecie, również w Polsce. Jednak nie każdy wie, że ten produkt kryje w sobie tajemnicę. W naturalnym cyklu rozrodu fig niebagatelną rolę odgrywają osy figowe.

Z botanicznego punktu widzenia, figi nie są klasycznym owocem, lecz sykoniami - zamkniętymi owocostanami, wewnątrz których znajdują się setki drobnych kwiatów. Do ich wnętrza prowadzi jedynie niewielki otwór, zwany ostiolem.

To właśnie przez niego do środka mogą dostać się owady zapylające, aby złożyć jaja. Uspokajamy, za charakterystyczną chrupkość miąższu odpowiadają nasiona, a nie fragmenty owadów.

Osy figowe. Wyjątkowy zapylacz

Za zapylanie fig odpowiadają owady z rodziny Agaonidae, zwane osami figowymi. Jak informuje Brittanica, każdy gatunek figi ma zwykle swojego "specjalistę". W przypadku fig jadalnych (Ficus carica) w rejonie śródziemnomorskim rolę tę pełni gatunek Blastophaga psenes.

Ich życie jest ściśle związane z cyklem rozwoju owocu. Bez fig osy nie mogłyby się rozmnażać, a bez os figi nie mogłyby wytwarzać nasion.

Zapylanie krok po kroku

Proces zapylania fig to ciekawy przykład ewolucyjnego przystosowania. Dojrzałe sykonia wydzielają zapachy, które przyciągają osy. Owady wślizgują się do środka przez wąski ostiol, niestety często tracąc przy tym skrzydła i czułki.

Do wnętrza owady przenoszą pyłek z innej figi. W zależności od rodzaju owocu mogą też próbować złożyć jaja. W caprifigach (męskich owocach) larwy rozwijają się w galach, natomiast w owocach żeńskich samice zwykle nie mogą skutecznie złożyć jaj, ale zapylają kwiaty.

Nowe pokolenie os rozwija się w galach. Samce, pozbawione skrzydeł, kopulują z samicami wewnątrz owocu, a następnie giną. Zapłodnione samice zabierają pyłek i opuszczają owoc, aby rozpocząć cykl od nowa.

Co się dzieje z owadem wewnątrz figi?

Część samic ginie wewnątrz owocu, szczególnie gdy trafią do fig żeńskich. Nie oznacza to jednak, że w figach sprzedawanych w sklepach znajdują się wyraźne fragmenty owadów. Miąższ owocu zawiera enzymy, które rozkładają białka.

To właśnie dzięki nim resztki osy ulegają rozpuszczeniu i wchłonięciu. Dlatego zjadane chrupkie elementy to w przeważającej większości nasiona, a nie twarde fragmenty owadów.

Figi w polskich sklepach. Czy są w nich owady?

Polscy konsumenci najczęściej sięgają po suszone figi importowane z Turcji, a ten kraj jest największym producentem odmian wymagających zapylenia. Owoce poddawane są dodatkowej obróbce podczas suszenia i pakowania.

Oznacza to, że na talerze nie trafiają owady, lecz pełnowartościowe, zdrowe owoce o wysokiej zawartości błonnika, minerałów i naturalnych przeciwutleniaczy.

red. / polsatnews.pl