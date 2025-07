Wystarczy pół tego owocu, aby zrzucić zbędne kilogramy. Samo zdrowie

Wiele osób poszukujących zdrowych, niskokalorycznych przekąsek, wspierających odchudzanie, sięga po warzywa i owoce. Potrafią one zaskoczyć swoją skutecznością w walce z nadmiernymi kilogramami. Jeden z mniej popularnych cytrusów cieszy się uznaniem dietetyków, a jego dobroczynne działanie potwierdzają też naukowcy. Mowa o grejpfrucie.

Cytrusy od lat cieszą się w Polsce zasłużoną renomą. Nic dziwnego, są bogate w witaminy, antyoksydanty i minerały. Pomarańcze i mandarynki przyciągają słodkim smakiem, a cytryny i limonki nadają smaku wodzie, napojom i potrawom. Jeden z ich kuzynów bywa ignorowany. Grejpfrut, bo o nim mowa, ma charakterystyczny słodko-kwaśny smak z wyraźną gorzką nutą. Cechuje się właściwościami wspomagającymi zdrowie i odchudzanie.

Grejpfrut na schudnięcie. Badania potwierdzają

Na korzystny wpływ grejpfruta na masę ciała wskazują m.in. wyniki badania przeprowadzone przez specjalistów z instytutu Scripps Clinic w USA. Uczestniczyło w nim 91 osób z otyłością, którym przez 12 tygodni podawano grejpfrut w różnych formach: połowę świeżego owocu, sok lub kapsułki z wyciągiem. Każda z form była przyjmowana trzy razy dziennie, przed posiłkiem.

ZOBACZ: Naukowcy potwierdzają. Prosty trik z poranną kawą może opóźnić Alzheimera

Szczególny efekt zauważono wśród jedzących połówkę grejpfruta. Schudli oni średnio 1,6 kilograma. Sok i kapsułki pozwoliły zrzucić odpowiednio 1,5 i 1,1 kilograma. Co ważne dla zmagających się z cukrzycą, eksperyment pozwolił też na stwierdzenie, iż wśród grupy badawczej poprawiła się też wrażliwość na insulinę - ogłoszono w "Journal of Medicinal Food".

Pexels Wystarczy tego pół owocu, aby zrzucić zbędne kilogramy

Na pozytywne skutki konsumpcji wskazała też praca ekspertów z amerykańskiego Vanderbilt University School of Medicine. Blisko 85 osobom z otyłością (będącym na diecie redukcyjnej) również przez 12 tygodni serwowano kawałek świeżego grejpfruta lub sok. Odnotowano przeciętne zmniejszenie obwodu talii o 4,5 centymetra i redukcję tłuszczu w rejonie brzucha, bioder i ud - podkreślono w "Nutrition & Metabolism". Zauważony został również wzrost dobrego cholesterolu.

Źródło minerałów i witamin

To nie koniec zalet tego charakterystycznego przysmaku. Grejpfrut ma stosunkowo niewiele kalorii (ok. 50 kcal na 100 g), a przy tym dostarcza błonnik, który wspiera trawienie i pomaga dłużej zachować uczucie sytości. Zawarte w nim flawonoidy wykazują właściwości przeciwzapalne, co może zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, takich jak miażdżyca.

ZOBACZ: Sok z superwarzywa, który obniża ciśnienie i wspomaga odchudzanie

Sam owoc jest także dobrym źródłem witamin C i A oraz przeciwutleniaczy, które wspierają odporność i chronią organizm przed infekcjami. Dodatkową zaletą jest obecność potasu. Połówka grejpfruta dostarcza około 5 proc. zalecanego dziennego spożycia tego pierwiastka. To może pozytywnie wpływać na regulację ciśnienia krwi i kondycję serca.

Warto jednak pamiętać, że grejpfrut może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami. Jak informuje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, substancje zawarte w tym owocu mogą zaburzać ich wchłanianie lub metabolizm. W przypadku przyjmowania stałej farmakoterapii wskazane jest skonsultowanie spożycia grejpfrutów z lekarzem.

red. / polsatnews.pl