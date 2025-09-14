Owoc długowieczności w sklepach. Może realnie spowolnić proces starzenia

Na sklepowych półkach coraz częściej pojawia się liczi, egzotyczny owoc od wieków ceniony w Azji, a dziś coraz popularniejszy także w Europie. Nazywany "owocem długowieczności" budzi zainteresowanie naukowców, którzy wskazują, że zawarte w nim substancje mogą wspierać zdrowie i spowalniać proces starzenia organizmu.

Ten tropikalny przysmak dostarcza witaminy C, potasu, magnezu oraz błonnika. Zawiera również polifenole i flawonoidy, które działają jak naturalne antyoksydanty. Chronią one komórki przed stresem oksydacyjnym.

Regularne sięganie po ten owoc może więc wspierać odporność, poprawiać kondycję skóry oraz korzystnie wpływać na serce i układ krążenia.

Spowalnianie starzenia - co mówią badania?

Według badań opublikowanych w czasopiśmie "Food Production Processing and Nutrition" ekstrakty z liczi mogą hamować procesy zapalne i neutralizować wolne rodniki. Ich nadmiar przyspiesza starzenie, zwiększając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz neurodegeneracyjnych. Badacze wskazują, że włączenie tego owocu do codziennej diety może sprzyjać utrzymaniu sprawności organizmu i opóźniać pojawienie się oznak starzenia komórek.

Kolejne analizy, opisane w "Biomolecules" sugerują, że związki zawarte w liczi wykazują potencjał przeciwnowotworowy. Mogą hamować rozwój komórek rakowych oraz wspierać procesy ich obumierania. Co istotne, chodzi nie tylko o działanie profilaktyczne - w przyszłości ekstrakty z tego owocu mogą okazać się wsparciem terapii onkologicznych. Na potwierdzenie tych obserwacji potrzebne są jednak dalsze badania kliniczne.

Jak jeść i włączać do diety?

Liczi ma delikatny, słodko-kwaśny smak, przypominający winogrona z nutą cytrusów. Najlepiej spożywać je na świeżo, po obraniu skórki i usunięciu pestki.

Doskonale komponuje się w sałatkach owocowych, deserach, a także w napojach czy smoothie. Bywa również dodatkiem do dań wytrawnych, zwłaszcza w kuchni orientalnej. Warto jednak pamiętać, że jak na owoc jest dość kaloryczne: 100 g to około 66 kcal.

Owoc przyszłości czy chwilowa moda?

Żaden pojedynczy owoc nie zastąpi zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety, ale może być jej wartościowym uzupełnieniem. Badania naukowe wskazują, że jego regularne spożywanie może wspierać organizm na wielu poziomach, od ochrony komórek przed starzeniem, po zmniejszenie ryzyka chorób cywilizacyjnych. To sprawia, że egzotyczny owoc, jeszcze niedawno dość rzadko spotykany, dziś staje się swoistym symbolem naturalnego wsparcia dla zdrowia. Coraz częściej pojawia się też w rekomendacjach dietetyków, którzy podkreślają jego rolę w budowaniu odporności.

red / polsatnews.pl