Najlepsze psy dla seniora. Te rasy ułatwiają codzienne życie i wnoszą radość

Regularne spacery i bezwarunkowa lojalność, to codzienność, jaką wnoszą do życia seniorów psy. Badania prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Maryland i National Institute on Aging pokazują, że osoby starsze posiadające pupila rzadziej odczuwają samotność, lepiej oceniają swoją kondycję i chętniej podejmują codzienną aktywność. Obecność psa poprawia jakość życia.

Nie trzeba jednak naukowych dowodów, aby zauważyć, że pies potrafi odmienić codzienność. Wnosi radość i poczucie sensu. Wiele ras wyróżnia się szczególnym przywiązaniem do człowieka, inteligencją oraz wyczuciem emocji opiekuna, dzięki czemu zyskują miano najlepszych psich towarzyszy dla seniorów.

O czym pamiętać, wybierając psa?

Posiadanie pupila to odpowiedzialność. Pies wymaga regularnych wizyt u weterynarza, właściwego żywienia i socjalizacji. Stały rytm dnia, spokojne otoczenie i troskliwy opiekun to klucz do jego dobrej kondycji i szczęścia, a w zamian senior może liczyć na bezwarunkową miłość i wsparcie na każdym kroku.

Warto również upewnić się, że wybrana rasa odpowiada zarówno możliwościom fizycznym, jak i trybowi życia przyszłego właściciela.

Najlepsi psi przyjaciele dla osoby starszej

Poniżej przedstawiono rasy, które wyróżniają się swoim łagodnym usposobieniem i często pełnią rolę psów terapeutycznych, zapewniając seniorom wsparcie.

Golden retriever

Golden retriever to rasa znana ze swojej empatii. Psy te cechuje cierpliwość, posłuszeństwo oraz łatwość w szkoleniu, dzięki czemu świetnie odnajdują się w roli towarzyszy osób starszych. Potrafią dopasować się do spokojnego trybu życia, a ich silne przywiązanie do opiekuna buduje poczucie bezpieczeństwa.

Obecność goldena działa uspokajająco i motywuje do codziennej aktywności na świeżym powietrzu, co korzystnie wpływa na kondycję fizyczną i psychiczną właściciela.

Średnia długość życia: 10-12 lat.

Cavalier king charles spaniel

Niewielki, ale niezwykle wierny. Cavalier king charles spaniel szybko staje się sercem domu. Ma naturalną zdolność wyczuwania emocji opiekuna, reagując na jego smutek czy zmęczenie czułością i spokojem.

Jest psem bardzo towarzyskim, łatwym w pielęgnacji i niewymagającym długich, intensywnych spacerów. Zadowoli się kilkoma krótkimi wyjściami dziennie oraz dużą dawką bliskości.

Dzięki łagodnemu charakterowi i chęci do kontaktu z ludźmi często bierze udział w zajęciach dogoterapii.

Średnia długość życia: 9-14 lat.

Labrador retriever

Labrador retriever od lat cieszy się opinią jednej z najbardziej przyjaznych i wszechstronnych ras. To psy inteligentne, cierpliwe i niezwykle lojalne. Świetnie nadają się na przewodników osób niewidomych czy psy terapeutyczne, a w codziennym życiu seniora wnoszą spokój, radość i poczucie bezpieczeństwa.

Labrador potrafi dopasować poziom aktywności do możliwości swojego opiekuna: chętnie pójdzie na spacer, ale równie dobrze odnajdzie się w spokojnym, domowym rytmie.

Średnia długość życia: 10–12 lat.

