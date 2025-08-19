To już historia. Kiedyś te zawody były na topie, dziś nie ma po nich śladu

To już historia. Kiedyś te zawody były na topie, dziś nie ma po nich śladu
Kiedyś były bardzo popularne, dzisiaj tych zawodów już nie spotkasz

Rynek pracy zmienia się wraz z rozwojem ludzkości i postępem, jaki dokonuje się w danym kraju. W Polsce nie spotka się już pucybutów, nie licząc oczywiście imprez kulturalnych, w Indiach natomiast są na każdym kroku. Odkąd zniesiono w kraju karę śmierci, zawód kata całkowicie zniknął z rejestrów, Chiny jednak zatrudniają setki osób trudniących się w tej profesji.

Introligator, bednarz, szewc, kowal czy zdun to zawody, które na pierwszy rzut oka całkowicie zniknęły ze świadomości publicznej. W rzeczywistości jednak istnieją nadal, ale funkcjonują w zupełnie innych kręgach społecznych lub odmiennej kulturze. Jakie zawody zeszły do podziemia?

Snycerz, ludwisarz i rusznikarz. Co się z nimi stało?

Ludwisarstwo powstało w XIII wieku. Ludwisarz zajmował się odlewaniem z brązu, mosiądzu lub spiżu dzwonów, posągów, świeczników, a nawet luf do dział. Teoretyczny upadek tego zawodu datowany jest na początek rewolucji przemysłowej w XIX wieku. Jednak nadal istnieją ludwisarze, którzy odlewają przedmioty na zamówienie kościołów, wspólnot religijnych oraz pasjonatów historii.

 

Snycerstwo to rodzaj rzemiosła artystycznego, które polega na tworzeniu zdobień w drewnie, rzadziej w kamieniu. Snycerz rzeźbił w drewnie, dekorując meble oraz elementy wyposażenia wnętrz, takie jak drzwi, balustrady czy belki sufitowe. Wraz z coraz większym zainteresowaniem dawnym budownictwem, snycerstwo coraz częściej wraca na rynek pracy.

 

Rusznikarze zajmowali się konserwacją, wyrobem i naprawą broni palnej. Ten zawód również - z nieznanych przyczyn - jest określany jako ginący, chociaż na świecie jest najwięcej broni palnej w historii. A rusznikarz może pracować wszędzie tam, gdzie trzeba jej używać.

Zawody, które stają się ekskluzywne

Jeszcze kilkanaście lat temu wizyta u szewca w celu naprawy butów nie była niczym niezwykłym. Dzisiaj jednak zakładów szewskich jest naprawdę niewiele, dodatkowo większość z nich oferuje ekskluzywne i kosztowne usługi przy szyciu butów na zamówienie. 

 

Introligator był swego czasu niesamowicie popularnym i wyjątkowo rentownym zawodem rzemieślniczym. Introligatorzy zajmują się oprawianiem książek oraz zdobieniem opraw. Współczesny introligator potrafi policzyć nawet kilka tysięcy złotych za oprawę jednej książki, ale jednocześnie tworzy z niej prawdziwe dzieło sztuki.

 

Kowale przestali wyrywać zęby i wykuwać gwoździe. Teraz wykonują najczęściej elementy ozdobne, balustrady czy bramy. Nadal jednak można znaleźć kowala, który wykuje miecz, a nawet zbroję. Rekonstrukcje historyczne każdego roku przyciągają setki nowych członków. A miecza wykutego przez prawdziwego kowala nie da się nawet porównać do tego tworzonego taśmowo..

red. / polsatnews.pl
CIEKAWOSTKIPRACARYNEK PRACYZAWÓD

