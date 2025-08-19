Zwolnienie lekarskie (L4) kojarzy się głównie z infekcjami czy urazami, ale coraz częściej dotyczy także problemów metabolicznych, niedoborów i zaburzeń równowagi organizmu. Jednym z powodów uzyskania zwolnienia może być niedobór witaminy D. W ubiegłym roku wystawiono 422 L4 z takiej przyczyny.

To zjawisko pokazuje, że przyczyny absencji w pracy stają się coraz bardziej zróżnicowane, a lekarze muszą podejmować decyzje na podstawie szerszego kontekstu zdrowotnego u danego pacjenta.

Niedobór witaminy D a zwolnienie lekarskie

Objawy niedoboru witaminy D nie ograniczają się jedynie do osłabienia odporności. Mogą być znacznie poważniejsze i w istotny sposób utrudniać codzienne życie, a czasem wręcz uniemożliwiać wykonywanie obowiązków zawodowych.

W cięższych przypadkach pojawia się obniżony nastrój, epizody depresyjne, problemy z koncentracją, a nawet ograniczenie sprawności ruchowej. W takich sytuacjach pacjenci zgłaszają się do lekarza, który może wystawić zwolnienie lekarskie.

ZOBACZ: Najgorsze owoce dla zdrowia. Wystarczy kilka porcji, aby zaszkodzić sercu

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w 2023 r. 354 osoby otrzymały L4 związane z niedoborem witaminy D, co przełożyło się na 2593 dni absencji chorobowej. Rok później liczba ta wzrosła do 422 przypadków, a tylko w pierwszych trzech miesiącach 2025 r. odnotowano 106 takich zwolnień.

Od badania krwi do zwolnienia. L4 przy niedoborze witaminy D

Aby uzyskać zwolnienie lekarskie z powodu niedoboru witaminy D, potrzebna jest wizyta u lekarza rodzinnego lub innego specjalisty. To on oceni stan zdrowia i zdecyduje, czy konieczne są dodatkowe badania. Najważniejsze jest badanie krwi, które pozwala sprawdzić poziom witaminy D w surowicy i potwierdzić ewentualny niedobór.

W takiej sytuacji lekarz może zalecić suplementację, a jeśli objawy poważnie utrudniają pracę - wystawić zwolnienie chorobowe.

ZOBACZ: Działa jak botoks, a jest dostępny w każdym sklepie spożywczym. Wygładzi zmarszczki

Leczenie wymaga systematyczności i czasu, a forma podawania witaminy D (np. krople lub kapsułki) oraz dawki dobierane są indywidualnie, aby przywrócić prawidłowy poziom i poprawić codzienne funkcjonowanie.

Jak utrzymać odpowiedni poziom witaminy D?

Zgodnie z zaleceniami Zespołu do spraw Suplementacji Diety, dla osób dorosłych do 75. roku życia dzienna dawka witaminy D powinna wynosić od 800 do 2000 IU, w zależności od masy ciała i podaży tej witaminy w diecie. Wartości te mogą być wyższe u osób starszych lub z ciemną karnacją skóry. Dodatkowo dieta bogata w tłuste ryby morskie, jajka, sery, grzyby oraz produkty mleczne wzbogacane witaminą D wspiera utrzymanie jej prawidłowego poziomu w organizmie.

Zaleca się również regularną ekspozycję na światło słoneczne, szczególnie w miesiącach wiosenno-letnich, kiedy skóra może ją syntetyzować. W okresie jesienno-zimowym, gdy nasłonecznienie jest ograniczone, rekomenduje się suplementację witaminą D.

red. / polsatnews.pl