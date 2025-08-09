Czym jest "zapach starości"? Ustalenia japońskich badaczy

Z wiekiem zmienia się nie tylko wygląd czy kondycja organizmu, ale też zapach ciała. Choć wiele osób może uważać to za temat tabu, naukowcy od lat badają tzw. zapach starości, zjawisko znane w Japonii jako kareishu. Wbrew powszechnej, ale całkowicie błędnej opinii, nie chodzi tutaj o brak higieny, ale o zmiany chemiczne, które zachodzą w skórze wraz z wiekiem.

Zespół badaczy z Uniwersytetu Jokohamy pod kierownictwem dr. Shinichiro Haze przeprowadził jedno z najgłośniejszych badań nad tym zjawiskiem. Uczestnicy eksperymentu, osoby w wieku od 26 do 75 lat, nosili przez kilka nocy specjalne koszulki, z których następnie pobrano próbki zapachowe.

Odkryto, że osoby po czterdziestce zaczynają wydzielać związek chemiczny zwany 2-nonetal. To on odpowiada za charakterystyczny, lekko tłusty i ziemisty zapach ciała, którego wcześniej nie było. Związek ten powstaje w wyniku utleniania kwasów tłuszczowych i nasila się wraz z wiekiem, niezależnie od higieny osobistej.

Czy "zapach starości" musi być nieprzyjemny?

Wbrew obiegowym opiniom nie zawsze. Badanie i analiza przeprowadzone przez Monell Chemical Senses Center, (opublikowane w Scientific American) wykazało, że zapach osób starszych był postrzegany jako mniej intensywny niż zapach młodszych uczestników i niekoniecznie bardziej nieprzyjemny.

Co więcej, wiele osób nie potrafiło jednoznacznie wskazać negatywnych skojarzeń z zapachem seniora. Zjawisko to często bywa demonizowane w kulturze popularnej, ale naukowo rzecz biorąc, nie jest ono ani odpychające, ani tym bardziej szkodliwe. To wyniki naturalnych zmian biologicznych, które towarzyszą procesowi starzenia się organizmu.

Czy da się ograniczyć kareishu?

Chociaż 2-nonetal powstaje w sposób naturalny, jego intensywność można łagodzić. Pomaga m.in. zdrowy styl życia, dieta bogata w antyoksydanty, unikanie alkoholu i palenia, regularna aktywność fizyczna i odpowiednie nawodnienie. W Japonii popularne są kosmetyki i produkty higieniczne, które mają neutralizować kareishu, choć nie ma dowodów, by całkowicie usuwały źródło problemy.

Dbanie o skórę, częste pranie ubrań i unikanie przegrzewania organizmu również mogą zmniejszyć intensywność zapachu. Najważniejszą rzeczą jest jednak niedemonizowanie tego zjawiska. To po prostu część życia i dosłownie każda osoba na świecie prędzej czy później go doświadczy.

Warto również zaznaczyć, że temat ten stopniowo przestaje być tematem tabu, a coraz więcej środowisk medycznych i pielęgnacyjnych podejmuje działania edukacyjne w tym zakresie. Świadomość społeczna rośnie, co przekłada się nie tylko na większą empatię wobec seniorów, ale też na rozwój produktów dostosowanych o ich potrzeb.

red / polsatnews.pl