Nie trzeba mówić wiele. Czasem wystarczy obecność wiernego psa, aby samotność stała się mniej dotkliwa, a codzienność zyskała nowy sens. Dla wielu seniorów to właśnie pupil staje się nieocenionym wsparciem psychicznym, emocjonalnym, a nawet fizycznym.

Szczególnie dobrze sprawdzają się w tym psy inteligentne, przywiązane do człowieka i wyczulone na jego emocje. To właśnie one często określane są mianem "psich ratowników".

Psy a zdrowie seniorów. Potwierdzają to badania

Korzyści wynikające z posiadania pupila, mają swoje potwierdzenie w wynikach badania Baltimore Longitudinal Study of Aging, prowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Maryland i National Institute on Aging. Seniorzy posiadający zwierzęta oceniali swoją kondycję lepiej niż osoby, które ich nie miały. Rzadziej też deklarowali uczucie osamotnienia i częściej utrzymywali codzienną aktywność.

Regularne spacery, opieka nad pupilem i bliskość zwierzęcia wpływają korzystnie na rytm dnia, jakość snu i samopoczucie psychiczne. Obecność psa może też łagodzić objawy stanów depresyjnych, poprawiać koncentrację oraz obniżać ciśnienie krwi. Dla wielu osób starszych pies staje się cichym sprzymierzeńcem zdrowia.

Psy, które czuwają u boku. Te rasy nazywane są psimi ratownikami

Poniżej przedstawiono trzy rasy, które szczególnie są cenione za swoje umiejętności terapeutyczne, wrażliwość na emocje człowieka, a także inteligencję i cierpliwość.

Labrador retriever

To rasa, która od lat wykorzystywana jest w profesjonalnym ratownictwie, ale równie dobrze sprawdza się jako pies terapeutyczny. Labrador ma wyjątkowo łagodne usposobienie, jest inteligentny, a przy tym wyczulony na potrzeby człowieka. Potrafi dostosować się do tempa życia opiekuna, a przy tym wnosi do domu radość i poczucie bezpieczeństwa.

Choć potrzebuje regularnego ruchu, nie jest psem nadpobudliwym. Odpowiednio wychowany, staje się cierpliwym towarzyszem, który buduje silną więź z opiekunem i potrafi być przy nim "na dobre i na złe".

Golden retriever

Golden retrievery słyną z empatii i wyjątkowego podejścia do ludzi. Są często wybierane jako psy towarzyszące osobom starszym, z niepełnosprawnościami lub przechodzącym rekonwalescencję. Łatwo się uczą, dobrze reagują na komendy i doskonale odnajdują się w domowym rytmie.



Ich obecność działa kojąco, a przywiązanie do właściciela sprawia, że szybko stają się nieodłączną częścią codzienności. Golden pomaga utrzymać aktywność, ale też daje wsparcie emocjonalne, którego nie da się zastąpić.

Cavalier king charles spaniel

Choć to pies znacznie mniejszy, Cavalier potrafi być równie oddany i wrażliwy jak większe rasy. Szybko nawiązuje silną więź z właścicielem, ponieważ wyczuwa jego nastrój. Jest łagodny, towarzyski i doskonale odnajduje się w domowym rytmie seniora.

Nie potrzebuje forsownych treningów (zazwyczaj wystarczy 1-2 spacery dziennie i czas na zabawę). Ważna jest dla niego obecność właściciela. Cavalier dobrze odnajduje się w spokojnym domu, nie sprawia problemów wychowawczych i uczy się szybko. Dzięki łagodnemu usposobieniu bywa wykorzystywany w dogoterapii.

O czym pamiętać, decydując się na psa?

Pies to odpowiedzialność. Wymaga regularnej opieki weterynaryjnej, dbałości o higienę i właściwego żywienia. Ważna jest także socjalizacja, czyli stopniowe oswajanie z nowymi sytuacjami. Pomaga to psu funkcjonować bez lęku i napięcia. Spokojne otoczenie, rutyna dnia i obecność opiekuna sprzyjają jego zdrowiu i dobrej kondycji.

red. / polsatnews.pl