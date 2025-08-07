Niedobór magnezu zwiększa ryzyko demencji. Czego unikać?

Coraz więcej badań naukowych dowodzi, że niedobór magnezu wpływa na rozwój chorób neurodegeneracyjnych, takich jak demencja. W miarę starzenia się organizmu poziom tego minerału często spada, a niedobór może nieść ze sobą poważne konsekwencje dla mózgu. Obniża go też np. częste picie kawy. Jaką funkcję pełni magnez w układzie nerwowym?

Magnez bierze udział w ponad 300 reakcjach enzymatycznych w organizmie. Ma znaczenie dla:

prawidłowego funkcjonowania mięśni i układu sercowo-naczyniowego

metabolizmu glukozy i insuliny

produkcji energii (ATP)

stabilności DNA i RNA

Jednak szczególną rolę odgrywa w układzie nerwowym. Wspomaga przewodnictwo nerwowe, uczestniczy w syntezie neuroprzekaźników, a także wpływa na plastyczność synaptyczną, a więc zdolność mózgu do uczenia się i adaptacji.

Związek między poziomem magnezu a ryzykiem demencji

Coraz więcej dowodów naukowych łączy niedobór magnezu z rozwojem chorób neurodegeneracyjnych.

Jak wykazały prace analityczne z 2024 roku, przeprowadzone pod kierownictwem Veer Patel z Lake Erie College of Osteopathic Medicine w Stanach Zjednoczonych, magnez odgrywa priorytetową rolę w utrzymaniu i regulacji zachowań neurobiologicznych, ponieważ zmniejsza obciążenie oksydacyjne i łagodzi stan zapalny odpowiadające za rozwój schorzeń neurodegeneracyjnych. Ponadto, sprzyja zachowaniu integralności neuronów.

ZOBACZ: Tak zaczyna się Alzheimer u seniorów. Łatwo zignorować objawy

Z kolei naukowcy z Uniwersytetu Medycznego Guilin w Chinach oraz Beijing University Third Hospital w Chinach zaobserwowali, że magnez hamuje przeciążenie wapniem i zatrzymuje wręcz rozwój choroby Alzheimera poprzez zablokowanie aktywacji receptorów N-metylo-D-asparaginianu, co powstrzymuje nadmierną aktywność neuronów. Naukowcy postawili odważną tezę, że równowaga magnezowa w organizmie jest elementem w zapobieganiu pogorszeniu funkcji poznawczych i rozwoju demencji.

Starzejący się mózg potrzebuje magnezu

Z wiekiem zdolność organizmu do wchłaniania i magazynowania magnezu maleje. Jest to konsekwencją m.in. zaburzonego wchłaniania jelitowego na skutek zmian w śluzówce oraz częstych niedoborów witaminy D. Zwiększa się też jego wydalanie wraz z moczem, do czego doprowadzają obniżone funkcje nerek oraz zmniejszona reabsorpcja kanalikowa (zdolność do zwrotnego wchłaniania wody).

ZOBACZ: Tych trzech rzeczy używasz codziennie. Kryją najgroźniejsze bakterie

Co więcej, osoby starsze często chorują na cukrzycę typu 2. To zaburzenie metaboliczne zwiększa wydalanie magnezu z moczem (diureza osmotyczna związana z glukozą w moczu), a oporność na insulinę upośledza transport magnezu do komórek.

Kiedy warto rozważyć suplementację?

Zalecane dzienne spożycie magnezu (RDA), zgodnie z zaleceniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, zależne jest od płci i wieku:

mężczyźni w wieku od 51 roku życia - 420 mg

w wieku od 51 roku życia - kobiety w wieku od 51 roku życia - 320 mg

Tymczasem średnie dzienne spożycie w przypadku mężczyzn w podeszłym wieku wynosi 350 mg, a u kobiet - 265 mg. W obu przypadkach są to wartości znacznie poniżej normy i najczęściej wymagają uzupełnienia poprzez rozpoczęcie suplementacji lub przyjmowania leków (wedle wskazań lekarza).

ZOBACZ: Te dwa soki wspierają zdrowie seniora. Zaskakujące skutki spożywania

Najlepiej przyswajalne są organiczne sole magnezu, które cechuje dobra rozpuszczalność i wysoka biodostępność

cytrynian magnezu,

mleczan i taurynian magnezu,

glicynian magnezu.

Nie warto natomiast sięgać po suplementy z tlenkiem magnezu. Jest on często stosowany w tanich preparatach, ale ma bardzo niską przyswajalność (poniżej 5 proc.).

Co zaburza wchłanianie magnezu?

Wchłanianie magnezu zaburza jego łączenie z niektórymi składnikami diety lub przyjmowanymi lekami:

kofeina i alkohol - zwiększają wydalanie magnezu wraz z moczem

- zwiększają wydalanie magnezu wraz z moczem nadmiar wapnia i fosforanów - konkurują z magnezem o wchłanianie

- konkurują z magnezem o wchłanianie fityniany i szczawiany - wiążą magnez i utrudniają jego wykorzystanie,

- wiążą magnez i utrudniają jego wykorzystanie, leki, które wywołują nadmierną utratę magnezu przez nerki lub zaburzają jego wchłanianie: diuretyki, inhibitory pompy protonowej, antybiotyki aminoglikozydowe

red. / polsatnews.pl