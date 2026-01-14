Jeszcze nie dawno w części polskich aptek brakowało antybiotyków, a wcześniej części leków na nadciśnienie czy grypę. W takich przypadkach farmaceuta może wydać zamiennik albo pacjent odchodzi z kwitkiem.

- Jest to cykliczny problem, ale dotyczy leków z różnych grup. W takich przypadkach odsyłamy pacjenta do lekarza prowadzącego, żeby dokonał korekty i wypisał lek podobny - tłumaczy farmaceuta Remigiusz Komarczewski.

W Polsce produkujemy zaledwie 20 proc. leków, które są dostępne w aptekach

Skąd problem? Większość leków jest importowanych. Zaledwie 20 procent z nich wytwarzamy nad Wisłą i z polskiego API, czyli substancji czynnej, bez której lek nie zadziała. W Polsce produkuje się ich zaledwie 65, a na liście leków krytycznych jest 401 substancji.

- Bezpieczeństwo lekowe mamy w pewnym sensie iluzoryczne. Musimy o nie zawalczyć i to nie za 5 czy 10 lat, ale już teraz - mówi Łukasz Pietrzak, główny inspektor farmaceutyczny.

- Jak nie będzie leków, to nie będziemy mogli uratować dziecka, które ma gorączkę, czy infekcję bakteryjną. Cukrzyk, który nie dostanie insuliny przez kilka tygodni, także umrze. To są dobra krytyczne - alarmuje Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Zmiany na mapie świata. Kiedyś leki produkowała główne Europa i USA

Jak pokazała niedawna pandemia, te dobra krytyczne zależne są od kryzysów na świecie. Jeszcze w latach 90. produkcję substancji czynnych przeniesiono z Ameryki Północnej i Europy do Chin i Indii - głównie ze względu na niższe koszty. Wówczas 90 proc. API produkowano w Europie i USA, dziś proporcje się odwróciły (patrz zdj. główne artykułu - red.).

Polsat News Europa i USA jeszcze niedawno wytwarzały 90 proc. substancji czynnych potrzebnych do produkcji leków

- Trzeba stymulować rozwój produkcji w Europie, żeby uzyskać dywersyfikację dostaw - podkreśla Krzysztof Kopeć.

Nad przepisami w kwestii bezpieczeństwa lekowego pracuje Komisja Europejska. Wśród omawianych założeń jest nie dywersyfikacja dostaw, wspólne zakupy i większa produkcja lekarstw w Europie. W Polsce to na razie teoria.



- Pracujemy na dużą strategią w tej kwestii, roboczo nazwaliśmy ją "polityka lekowa 2.0", gdzie bezpieczeństwo lekowe jest jednym z elementów. Szacujemy, że prace zostaną zakończone w połowie przyszłego roku, choć pewne rozwiązania będą procedowane szybciej - mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk. Jak tłumaczy, resort rozmawia z innymi instytucjami i resortami nad stworzeniem zachęt dla firm farmaceutycznych, by otwierały swoje produkcje w Polsce.

- Nie ma takiego koordynatora działań Ministerstwa Finansów, Zdrowia, czy różnych funduszy. Taka osoba dbałaby, żeby te działania posuwały się do przodu - wskazuje Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. relacji zewnętrznych Polpharma, wiceprezes PZPPF.

Dyskusja na temat rozwiązania problemu toczy się w Polsce od sześciu lat.

