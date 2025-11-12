Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat dotyczący trzech powszechnie stosowanych leków. Vendal retard, Euthyrox oraz Storvas CRT zostały wycofane z obrotu po wykryciu wad jakościowych, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie pacjentów.

ZOBACZ: Seria leku Eutyrox N na tarczycę wycofana z obrotu. GIF zaapelował do pacjentów

Pilny komunikat GIF. Te leki mogą zaszkodzić

Vendal retard to silny lek przeciwbólowy zawierający chlorowodorek morfiny, stosowany u pacjentów z bardzo silnym bólem, w tym nowotworowym. Ze względu na właściwości uzależniające, wydawany jest wyłącznie na receptę.

Preparat został wycofany z powodu przekroczenia norm jakościowych w części składników. Jak wskazał Narodowy Instytut Leków, nie można wykluczyć "realnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego". GIF zdecydował o wycofaniu partii leku Vendal retard, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu, numer serii E04560, z terminem ważności do listopada 2025 roku.

Z obrotu wycofano także Euthyrox, popularny lek stosowany w leczeniu niedoczynności tarczycy i choroby Hashimoto. Decyzja dotyczy produktu Euthyrox N 25 µg (Levothyroxinum natricum) firmy Merck sp. z o.o., z serii G02PXT, z datą ważności do 29 lutego 2028 roku. Powodem jest nieprawidłowy poziom substancji czynnej, który może prowadzić do niepożądanych skutków ubocznych, takich jak niepokój czy kołatanie serca.

Trzecim lekiem objętym decyzją GIF jest Storvas CRT, stosowany w celu obniżenia wysokiego poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Preparat bywa też używany profilaktycznie w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych.

Wycofana została seria Storvas CRT (Atorvastatinum) 80 mg, numer PTF5991E. Lek nie spełniał wymagań jakościowych, a jego przyjmowanie może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, zwłaszcza u pacjentów kontrolujących poziom cholesterolu.

GIF przypomina, że osoby posiadające wycofane preparaty powinny natychmiast zaprzestać ich stosowania i zwrócić je do apteki. Leków nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni