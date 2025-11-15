Szpital tonie w długach, lekarze zarabiają miliony. "Systemowa patologia"

W szpitalu w Kaliszu sytuacja jest trudna. Placówka ma długi, a lekarze, którzy w niej pracują otrzymują wysokie wynagrodzenia - przekazała reporterka "Wydarzeń" Monika Zalewska.

- Jeden z lekarzy zarabia powyżej 250 tys. w miesiącu - powiedział dyrektor szpitala w Kaliszu Wojciech Michalik.

To specjalista ginekolog. Pracuje na oddziale który, co ciekawe, szpitalowi przynosi straty. Jest jeszcze trzech innych specjalistów, którzy zarabiają miesięcznie przeszło 200 tysięcy złotych każdy.

- Świadczą usługi na takich oddziałach, które są rentowne. W jednym przypadku bardzo wysoko rentowne, w związku z tym szpital stać na utrzymywanie takiego profesjonalnego zespołu - zaznaczył dyrektor.

Chodzi o neurochirurgię i kardiologię.

Lekarze milionerzy, a szpitale w długach. "To patologia systemowa"

- To jest rodzaj patologii systemowej, którą część osób wykorzystuje - rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.

- Pacjenci w Polsce są dzieleni na tych, których się opłaca i tych, których się nie opłaca leczyć. I na te specjalizacje, w których się opłaca leczyć pacjentów to dyrektor da każde pieniądze, żeby taki lekarz przyszedł do szpitala i tych pacjentów leczył - dodał.

- Nie może być tak, że ktoś zarabia 200 tys. złotych z naszych podatków, bo po prostu my wydajemy na ochronę zdrowia za mało, jeżeli tu wydajemy za dużo to gdzieś zabraknie - przekazał Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

ZOBACZ: Miliardowe wsparcie dla NFZ. Ministerstwo ogłosiło decyzję

NFZ szpitalowi w Kaliszu jest winny 4 miliony złotych. To jeden procent budżetu. Dyrektor deklaruje, że nie ma żadnego ograniczenia w dostępie do świadczeń, ale są placówki, które były zmuszone odłożyć planowe zabiegi na przyszły rok.

Premier zapewnia, że nie dotyczy to onkologii.

- Nie są pacjenci onkologiczni odsyłani, to jest kłamstwo. Szpital nie ma prawa i będziemy interweniowali, w każdej takiej sytuacji na razie takiej nie mam - powiedział premier Donald Tusk.

WIDEO: "To patologia systemowa". Szpitale toną w długach, lekarze zarabiają miliony

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Pomysły na wyjście z kryzysu w służbie zdrowia. Prezydent chce radę gabinetową

Dyrektor szpital w Kaliszu szuka specjalistów, którzy zgodzą się pracować za mniejsze pieniądze. - Nie ukrywam, że prowadzimy takie rozmowy - przekazał.

Ministerstwo zdrowia chce wprowadzić górny limit zarobków dla lekarzy, który miałby wynosić 240 złotych za godzinę. W tej sprawie we wtorek zbierze się trójstronny zespół ds. ochrony zdrowia.

- To, ile trzeba dosypać pieniędzy do NFZ jeszcze w tym roku, to około 10 miliardów złotych. Ale uwaga, w przyszłym 50, za dwa lata 70, za trzy 90. Ten system jest trwale niestabilny, musimy zmienić sposób finansowania ochrony zdrowia - zaznaczył Wiśniewski.

Prezydent Karol Nawrocki rozważa zawołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gabinetowej w sprawie trudnej sytuacji w służbie zdrowia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

polsatnews.pl