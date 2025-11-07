Miliardowe wsparcie dla NFZ. Ministerstwo ogłosiło decyzję

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o decyzji dotyczącej przekazania dodatkowego wsparcia finansowego dla Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w wysokości 3,5 miliarda złotych.

Więcej pieniędzy dla NFZ. Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Zgodnie z komunikatem resortu, decyzja została podjęta w wyniku spotkania z przedstawicielami rządu oraz NFZ, podczas którego omówiono aktualne potrzeby systemu ochrony zdrowia i możliwości finansowe budżetu państwa.

"Zakładane wsparcie będzie wystarczające do zabezpieczenia finansowania świadczeń do końca 2025 roku" - przekazało MZ w oficjalnym komunikacie.

Łącznie, po uwzględnieniu nowej transzy, dotychczasowe wsparcie udzielone NFZ w bieżącym roku wyniosło ponad 32 miliardy złotych.

Ministerstwo podkreśla, że środki te są niezbędne dla utrzymania stabilności finansowej systemu oraz zapewnienia ciągłości realizacji świadczeń zdrowotnych w całym kraju.

Pilne spotkanie ws. finansowania MSZ. Minister finansów zdradził szczegóły

Spotkanie z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą zapowiedział wcześniej w programie "Graffiti" minister finansów Andrzej Domański.

- Nakłady na ochronę zdrowia z roku na rok dynamicznie rosną. Dla nas najważniejsze jest - i o tym mówił premier Donald Tusk - że te środki mają trafiać na leczenie pacjentów, zapewnienie świadczeń, zmniejszenie kolejek - wymieniał minister finansów.

Wspominając o spotkaniu z Sobierańską-Grendą, mówił, że "pani minister ma propozycje, plany dotyczące tego, jak skuteczniej kierować tymi środkami, aby kolejki ulegały skróceniu".

- Będziemy pracowali nad pewnymi zmianami, dotyczącymi funduszu medycznego. Można w pewien sposób poprawić płynność NFZ w tym roku, ale kluczowe są zmiany o charakterze systemowym - zaznaczył minister.

Pytany, czy na stole jest kwestia obniżenia wynagrodzeń lekarzy, podkreślił, że "jest to jeden z obszarów, który wymaga pracy i dalszej analizy".

- Słyszymy o zarobkach na niektórych stanowiskach sięgających 80-100 tys. miesięcznie z pieniędzy publicznych. Pytanie, jak zapewnić godne i wysokie wynagrodzenia w ochronie zdrowia, a z drugiej strony, żeby system się spinał - mówił Domański. Dodał, że temat ten zostanie poruszony w trakcie spotkania z Sobierańską-Grendą.

