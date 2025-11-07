Miliardowe wsparcie dla NFZ. Ministerstwo ogłosiło decyzję
Narodowy Fundusz Zdrowia otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie 3,5 mld złotych - poinformowało ministerstwo zdrowia. Decyzja podjęta została po spotkaniu ministra gospodarki Andrzeja Domańskiego z szefową resortu zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o decyzji dotyczącej przekazania dodatkowego wsparcia finansowego dla Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w wysokości 3,5 miliarda złotych.
Więcej pieniędzy dla NFZ. Komunikat Ministerstwa Zdrowia
Zgodnie z komunikatem resortu, decyzja została podjęta w wyniku spotkania z przedstawicielami rządu oraz NFZ, podczas którego omówiono aktualne potrzeby systemu ochrony zdrowia i możliwości finansowe budżetu państwa.
"Zakładane wsparcie będzie wystarczające do zabezpieczenia finansowania świadczeń do końca 2025 roku" - przekazało MZ w oficjalnym komunikacie.
Łącznie, po uwzględnieniu nowej transzy, dotychczasowe wsparcie udzielone NFZ w bieżącym roku wyniosło ponad 32 miliardy złotych.
Ministerstwo podkreśla, że środki te są niezbędne dla utrzymania stabilności finansowej systemu oraz zapewnienia ciągłości realizacji świadczeń zdrowotnych w całym kraju.
Pilne spotkanie ws. finansowania MSZ. Minister finansów zdradził szczegóły
Spotkanie z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą zapowiedział wcześniej w programie "Graffiti" minister finansów Andrzej Domański.
- Nakłady na ochronę zdrowia z roku na rok dynamicznie rosną. Dla nas najważniejsze jest - i o tym mówił premier Donald Tusk - że te środki mają trafiać na leczenie pacjentów, zapewnienie świadczeń, zmniejszenie kolejek - wymieniał minister finansów.
Wspominając o spotkaniu z Sobierańską-Grendą, mówił, że "pani minister ma propozycje, plany dotyczące tego, jak skuteczniej kierować tymi środkami, aby kolejki ulegały skróceniu".
- Będziemy pracowali nad pewnymi zmianami, dotyczącymi funduszu medycznego. Można w pewien sposób poprawić płynność NFZ w tym roku, ale kluczowe są zmiany o charakterze systemowym - zaznaczył minister.
Pytany, czy na stole jest kwestia obniżenia wynagrodzeń lekarzy, podkreślił, że "jest to jeden z obszarów, który wymaga pracy i dalszej analizy".
- Słyszymy o zarobkach na niektórych stanowiskach sięgających 80-100 tys. miesięcznie z pieniędzy publicznych. Pytanie, jak zapewnić godne i wysokie wynagrodzenia w ochronie zdrowia, a z drugiej strony, żeby system się spinał - mówił Domański. Dodał, że temat ten zostanie poruszony w trakcie spotkania z Sobierańską-Grendą.
